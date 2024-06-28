Подписчики Зеленского возмутились поздравлением с Днем Конституции

Tекст: Ольга Никитина

«Нормы права вышли из чата», – пишут по этому поводу в комментариях к записи. Подписчики Зеленского напомнили, что он отменил президентские выборы, приводит RT.

«Очень символично – в День Конституции людей в бусики паковать», – добавляет другой комментатор, ссылаясь на множество новостей из регионов Украины о том, как военкомы с применением силы мобилизуют украинцев.

«Нормы права сейчас смеются – когда Зеленский соблюдал хоть что-то из этого документа?» – поинтересовался еще один комментатор.

«Отмечаем, как ты вытер ноги о Конституцию?» – добавляют подписчики.

Ранее один из авторов Конституции Украины, бывший вице-премьер страны Дмитрий Табачник заявил, что в настоящее время единственной легитимной структурой является Верховная рада. Зеленский, по его словам, – нелегитимный руководитель страны.