Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор

Эксперты указали «неконтактные способы» борьбы с американскими БПЛА над Черным морем

Tекст: Анастасия Куликова

Министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства. В данной акватории американские беспилотники пытаются выведать разведданные, с помощью которых в дальнейшем осуществляется процедура целеуказания высокоточного оружия ВСУ.

Отмечается, что сложившаяся ситуация свидетельствует о все большей вовлеченности Вашингтона и НАТО в текущий конфликт. Кроме того, осуществляемые США запуски БПЛА кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с аппаратами ВКС России, что увеличивает риски прямой конфронтации альянса с Москвой.

Напомним, Штаты еще в марте отправили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, сообщало издание Politico. Боеприпасы были тайно включены в пакет военной помощи на 300 млн долларов, утверждение которого также прошло весной. Точное количество переданных вооружений не раскрывалось, однако газета The New York Times сообщила о поставке более чем 100 ракет.

Уже в июне Вашингтон одобрил удары ВСУ вглубь России. Как пояснял советник по национальной безопасности Джейк Салливан, суть данного решения заключается в том, чтобы дать Украине возможность уничтожать силы, отвечающие за атаки по территории страны, цитировало его Politico. Причем местные чиновники не считали данный шаг значительным сдвигом в проводимой политике.

После этого, 23 июня ВСУ совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Всего при ударе погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 граждан, а в больницы Москвы отправили 14 пациентов с полуострова.

Однако противоречия по поводу американских беспилотников в Черном море имелись и ранее. В марте прошлого года российский истребитель Су-27 помешал движению дрона MQ-9. Представители Пентагона называли причиной падения БПЛА сброс топлива, который якобы осуществлял самолет ВС РФ. Важно отметить, что Вашингтон считает «незаконными» авиационные ограничения, действующие над данной акваторией.

В экспертном сообществе отмечают, что Россия обладает большим спектром возможностей для предотвращения деятельности американских БПЛА над суверенными акваториями. Тем не менее ВС РФ необходимо соблюдать осторожность в вопросах противодействия Штатам, поскольку прямые удары по аппаратам США могут спровоцировать опасное напряжение между двумя государствами.

«Дроны США, регулярно совершающие полеты над акваторией Черного моря, выполняют несколько функций: собирают разведывательную информацию и занимаются целеуказанием для высокоточного оружия ВСУ», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

Он пояснил: американские беспилотники «слушают» радиодиапазон и осуществляют пеленгование радиостанций. «Дроны могут быть оснащены небольшими радарами. Их устанавливают на активные фазированные решетки, это дает неплохую картинку», – детализировал спикер.

Сведения, собранные дроном, поступают в ситуационный центр стран НАТО, а далее передаются украинской стороне, добавил Анпилогов. «Те аппараты, которые летают над Черным морем, это достаточно мощные разведывательные комплексы. Нельзя недооценивать их возможности», – акцентировал эксперт.

В свою очередь военный эксперт Максим Климов уточнил, что разведывательные беспилотники, летающие над Черным морем, «нацеливают на нас дроны дальнего радиуса действия и безэкипажные катера». «Данные для применения высокоточного оружия противник получает благодаря средствам спутниковой разведки. БПЛА же в основном собирают информацию о действиях российской системы ПВО», – пояснил он.

«США прикрываются тем, что такая активность, в которую в существенной мере вовлечены высотные беспилотные авиационные системы большой продолжительности полета, якобы ограничивается исключительно разведывательными функциями», – напомнил в свою очередь эксперт в области БПЛА Денис Федутинов. Он призвал не испытывать иллюзий:

«Эти разведывательные системы работают в связке с ударными средствами:

авиационными, наземными и морскими». «Более того, нередко применяются системы, которые изначально создавались для работы в едином контуре», – уточнил он.

Федутинов выделяет следующие потенциальные ответные меры на враждебную активность США и их союзников по НАТО. «Во-первых, можно, как заявлял Владимир Путин, рассмотреть передачу вооружений и военной техники странам, которые также ощущают на себе агрессивную политику наших противников», – указал собеседник.

«Во-вторых, масштабирование производства отечественных БПЛА большой продолжительности полета в совокупности с принятием ряда внешнеполитических решений по военному и военно-техническому сотрудничеству с другими странами могло бы позволить на регулярной основе вести аналогичные полеты вблизи границ США и стран НАТО», – продолжил эксперт.

«В-третьих, можно было бы говорить о возможности непосредственного воздействия на враждебные летательные аппараты, работающие вблизи наших границ», – подчеркнул спикер.

Алексей Анпилогов выделяет следующие методы воздействий. Первый подразумевает создание различных помех для американских БПЛА. В этой связи собеседник напомнил об инциденте с MQ-9 Reaper, который произошел в апреле прошлого года.

«Практику вытеснения американских дронов можно продолжить. Речь идет о сбросе истребителем керосина на подобную цель, а также о переходе самолета на сверхзвуковой режим. Последнее создаст для беспилотника зону сильной турбулентности, и БПЛА потеряет управление», – детализировал Анпилогов. Он уточнил: эти «неконтактные способы» не приведут к уничтожению дронов, но вынудят их прекратить работу в заданных районах нейтральных вод Черного моря.

Второй же вариант реагирования на провокации предполагает обострение ситуации, продолжил эксперт. «Если будет принято решение сбивать дроны, технических проблем с исполнением задачи не возникнет. Американские беспилотники представляют заметную и достаточно легкую цель», – указал спикер. Анпилогов, впрочем, добавил, что БПЛА – собственность иностранного государства, и поражение этой цели может обернуться серьезными последствиями. «Хотя можно и заплатить за сбитый дрон», – сыронизировал он.

Несколько иной точки зрения придерживается военкор Александр Коц. По его мнению, вариант, предполагающий уничтожение дронов оружием, исключен. «Применение систем вооружения по натовским беспилотникам, как бы мне самому этого ни хотелось, – это акт агрессии со всеми вытекающими. Вы готовы к всеобщей мобилизации, пустым полкам в магазине, рухнувшему интернету, многодневным очередям за бензином на заправке?» – написал военкор в своем Telegram-канале.

Коц предполагает, что ответом на провокации США будет «невооруженное воздействие».

«Речь о таких маневрах, как «Отошел!», – уточнил он. Военкор напомнил о наглых и безответственных действиях беспилотников, которые опасно сближаются с истребителями ВС РФ, в том числе в Сирии, о случайных встречах дронов с «нашими МиГами» на высоте 16-18 километров, когда «летчик, чудом уходя от столкновения, создает перед Global Hawk такую турбулентность, что он разворачивается на базу». «В конце концов есть опробованный способ случайного сброса керосина по ходу движения», – указал военкор, ссылаясь на опыт взаимодействия истребителей Су-27 с БПЛА MQ-9 Reaper.

При этом Коц убежден: «полностью разведывательную авиацию НАТО из Черного моря мы не выдавим». «Они смогут летать, например, из воздушного пространства Румынии или Турции. Но это существенно снизит их возможности», – пояснил он.

В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber задаются вопросом: как быть с пилотируемыми разведчиками. По их мнению, лучшим решением станет – максимально плотное сопровождение аппаратов: необходимо «брать борта в коробочку, мешать работать и маневрировать сливами топлива и спутняком».

Авторы канала убеждены: после серии роликов, на которых будут во всей красе запечатлены «непрофессиональные и опасные маневрирования» наших военлетов, США потерпят медийное поражение, и это приведет к отказу от выполнения провокационных полетов над Черным морем. «Разумеется, опасность аварии чрезвычайно высока, поэтому спасательные суда должны уже стоять в квадратах работы нашей авиации. И будет здорово, если экипажи разведчиков НАТО спасут именно они», – акцентировали эксперты.

Денис Федутинов напомнил, что Россия ввела определенные ограничения в близких к боевым действиям районах. «Сделано это было в том числе в целях обеспечения безопасности третьих стран. Формально страны, направляющие, скажем, свои летательные аппараты в указанные районы, могут не придерживаться этих ограничений. Однако они должны осознавать связанные с этим риски, и в случае возникновения негативных для них последствий российская сторона сможет указать на факт своевременного информирования мирового сообщества о них», – уточнил он.

В апреле 2023 года после инцидента с дроном Reaper в Черном море США назвали российские ограничения полетов над акваторией незаконными. «Вашингтон не признает Конвенцию ООН по морскому праву, да и в целом очень вольно трактует положение международного права, используя соглашение в своих интересах. В тех случаях, когда, по мнению Белого дома, положения Конвенции ограничивают их действия и регламентируют обязанности, США их не выполняют», – пояснил Алексей Анпилогов.

Он указал на двуличие позиции Соединенных Штатов. «Мне кажется, статус открытого экстерриториального моря может быть пересмотрен в связи с недружественными действиями со стороны Вашингтона и его союзников», – заключил спикер.