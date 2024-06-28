Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.0 комментариев
Эксперт описал методы борьбы с американскими беспилотниками над Черным морем
Военный эксперт Анпилогов перечислил «неконтактные способы» борьбы с беспилотниками США над Черным морем
Россия обладает большим спектром возможностей для предотвращения деятельности американских БПЛА над суверенными акваториями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры реагирования на провокации со стороны американских БПЛА над Черным морем.
«Дроны США, регулярно совершающие полеты над акваторией Черного моря, выполняют несколько функций: собирают разведывательную информацию и занимаются целеуказанием для высокоточного оружия ВСУ», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».
По его мнению, существует два варианта реагирования на провокации США. Первый подразумевает создание различных помех для американских БПЛА. В этой связи собеседник напомнил об инциденте с MQ-9 Reaper, который произошел в апреле прошлого года. Тогда беспилотник, находившийся над Черным морем, упал из-за маневра российского истребителя Су-27.
«Практику вытеснения американских дронов можно продолжить. Речь идет о сбросе истребителем керосина на подобную цель, а также о переходе самолета на сверхзвуковой режим. Последнее создаст для беспилотника зону сильной турбулентности, и БПЛА потеряет управление», – детализировал Анпилогов. Он уточнил: эти «неконтактные способы» не приведут к уничтожению дронов, но вынудят их прекратить работу в заданных районах нейтральных вод Черного моря.
Второй же вариант реагирования на провокации предполагает обострение ситуации, продолжил эксперт. «Если будет принято решение сбивать дроны, технических проблем с исполнением задачи не возникнет. Американские беспилотники представляют заметную и достаточно легкую цель», – указал спикер. Анпилогов, впрочем, добавил, что БПЛА – собственность иностранного государства, и поражение этой цели может обернуться серьезными последствиями. «Хотя можно и заплатить за сбитый дрон», – сыронизировал он.
Собеседник напомнил, что в апреле 2023 года после инцидента в Черном море США назвали российские ограничения полетов над акваторией незаконными. «Вашингтон не признает Конвенцию ООН по морскому праву, да и в целом очень вольно трактует положение международного права, используя соглашение в своих интересах. В тех случаях, когда, по мнению Белого дома, положения Конвенции ограничивают их действия и регламентируют обязанности, США их не выполняют», – пояснил эксперт.
Анпилогов указал на двуличие позиции Соединенных Штатов. «Мне кажется, статус открытого экстерриториального моря может быть пересмотрен в связи с недружественными действиями со стороны Вашингтона и его союзников», – считает он.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства. В данной акватории американские беспилотники пытаются выведать разведданные, с помощью которых в дальнейшем осуществляется процедура целеуказания высокоточного оружия ВСУ.
Отмечается, что сложившаяся ситуация свидетельствует о все большей вовлеченности Вашингтона и НАТО в текущий конфликт. Кроме того, осуществляемые США запуски БПЛА кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с аппаратами ВКС России, что увеличивает риски прямой конфронтации альянса с Москвой.
Напомним, Штаты еще в марте отправили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, сообщало издание Politico. Боеприпасы были тайно включены в пакет военной помощи на 300 млн долларов, утверждение которого также прошло весной. Точное количество переданных вооружений не раскрывалось, однако газета The New York Times сообщила о поставке более чем 100 ракет.
Уже в июне Вашингтон одобрил удары ВСУ вглубь России. Как пояснял советник по национальной безопасности Джейк Салливан, суть данного решения заключается в том, чтобы дать Украине возможность уничтожать силы, отвечающие за атаки по территории страны, цитировало его Politico. Причем местные чиновники не считали данный шаг значительным сдвигом в проводимой политике.
После этого, 23 июня ВСУ совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Всего при ударе погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 граждан, а в больницы Москвы отправили 14 пациентов с полуострова.