Эксперт описал методы борьбы с американскими беспилотниками над Черным морем

Военный эксперт Анпилогов перечислил «неконтактные способы» борьбы с беспилотниками США над Черным морем

Tекст: Анастасия Куликова

«Дроны США, регулярно совершающие полеты над акваторией Черного моря, выполняют несколько функций: собирают разведывательную информацию и занимаются целеуказанием для высокоточного оружия ВСУ», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

По его мнению, существует два варианта реагирования на провокации США. Первый подразумевает создание различных помех для американских БПЛА. В этой связи собеседник напомнил об инциденте с MQ-9 Reaper, который произошел в апреле прошлого года. Тогда беспилотник, находившийся над Черным морем, упал из-за маневра российского истребителя Су-27.

«Практику вытеснения американских дронов можно продолжить. Речь идет о сбросе истребителем керосина на подобную цель, а также о переходе самолета на сверхзвуковой режим. Последнее создаст для беспилотника зону сильной турбулентности, и БПЛА потеряет управление», – детализировал Анпилогов. Он уточнил: эти «неконтактные способы» не приведут к уничтожению дронов, но вынудят их прекратить работу в заданных районах нейтральных вод Черного моря.

Второй же вариант реагирования на провокации предполагает обострение ситуации, продолжил эксперт. «Если будет принято решение сбивать дроны, технических проблем с исполнением задачи не возникнет. Американские беспилотники представляют заметную и достаточно легкую цель», – указал спикер. Анпилогов, впрочем, добавил, что БПЛА – собственность иностранного государства, и поражение этой цели может обернуться серьезными последствиями. «Хотя можно и заплатить за сбитый дрон», – сыронизировал он.

Собеседник напомнил, что в апреле 2023 года после инцидента в Черном море США назвали российские ограничения полетов над акваторией незаконными. «Вашингтон не признает Конвенцию ООН по морскому праву, да и в целом очень вольно трактует положение международного права, используя соглашение в своих интересах. В тех случаях, когда, по мнению Белого дома, положения Конвенции ограничивают их действия и регламентируют обязанности, США их не выполняют», – пояснил эксперт.

Анпилогов указал на двуличие позиции Соединенных Штатов. «Мне кажется, статус открытого экстерриториального моря может быть пересмотрен в связи с недружественными действиями со стороны Вашингтона и его союзников», – считает он.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства. В данной акватории американские беспилотники пытаются выведать разведданные, с помощью которых в дальнейшем осуществляется процедура целеуказания высокоточного оружия ВСУ.

Отмечается, что сложившаяся ситуация свидетельствует о все большей вовлеченности Вашингтона и НАТО в текущий конфликт. Кроме того, осуществляемые США запуски БПЛА кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с аппаратами ВКС России, что увеличивает риски прямой конфронтации альянса с Москвой.

Напомним, Штаты еще в марте отправили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, сообщало издание Politico. Боеприпасы были тайно включены в пакет военной помощи на 300 млн долларов, утверждение которого также прошло весной. Точное количество переданных вооружений не раскрывалось, однако газета The New York Times сообщила о поставке более чем 100 ракет.

Уже в июне Вашингтон одобрил удары ВСУ вглубь России. Как пояснял советник по национальной безопасности Джейк Салливан, суть данного решения заключается в том, чтобы дать Украине возможность уничтожать силы, отвечающие за атаки по территории страны, цитировало его Politico. Причем местные чиновники не считали данный шаг значительным сдвигом в проводимой политике.

После этого, 23 июня ВСУ совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Всего при ударе погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 граждан, а в больницы Москвы отправили 14 пациентов с полуострова.