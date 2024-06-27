Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.0 комментариев
Генштаб ВСУ заявил об обострении ситуации под Торецком и Покровском
Ситуация в районе Торецка, находящегося на подконтрольной Киеву территории ДНР, является напряженной для украинской армии, также наблюдается обострение на Покровском направлении, сообщил генштаб ВСУ.
Покровское направление, которое вызывает беспокойство у генштаба ВСУ, фигурирует в украинских сводках как сложное или напряженное. Кроме того, украинское командование признало сложную ситуацию для ВСУ на Торецком направлении, передает ТАСС.
Торецк находится к северу от Донецка.
Ранее власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей города Торецка.
По словам бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в России в список террористов и экстремистов), шесть батальонов ВСУ, предположительно на Торецком направлении, отказались идти в бой.