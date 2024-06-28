Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.3 комментария
Начались дебаты Трампа и Байдена
В США стартовали предвыборные дебаты между бывшим президентом страны Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом.
Дебаты проходят на CNN.
Впервые за всю историю США в студии, где проходят дебаты, отсутствуют зрители, передает РИА «Новости».
Первым в студию вошел Байден, затем Трамп. Их представили зрителям как 46-го и 45-го президентов США. Они начали дебаты, не пожав друг другу руки, передает ТАСС.
Дебаты начались с вопросов экономики. Байден заявил, что когда Трамп «уходил, остался хаос, буквально хаос». Трамп сказал, что рост экономики и особенно рынка труда, которым гордится Байден, носит восстановительный характер. По словам Трампа, инфляция «убивает страну», Байден создал рабочие места только для нелегальных иммигрантов, а «занятость восстановлена после COVID».
Трамп обвинил своего оппонента в том, что при администрации Байдена Соединенные Штаты утратили международный престиж и уподобились «стране третьего мира».
Напомним, было решено, что дебаты проводятся в Атланте, штат Джорджия, в студии CNN. Трампу и Байдену нельзя брать в студию конспекты и тексты речи, разрешается иметь при себе только ручку, бумагу и воду. Дебаты будут длиться 90 минут.