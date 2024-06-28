Начались дебаты Трампа и Байдена

Tекст: Антон Антонов

Дебаты проходят на CNN.

Впервые за всю историю США в студии, где проходят дебаты, отсутствуют зрители, передает РИА «Новости».

Первым в студию вошел Байден, затем Трамп. Их представили зрителям как 46-го и 45-го президентов США. Они начали дебаты, не пожав друг другу руки, передает ТАСС.

Дебаты начались с вопросов экономики. Байден заявил, что когда Трамп «уходил, остался хаос, буквально хаос». Трамп сказал, что рост экономики и особенно рынка труда, которым гордится Байден, носит восстановительный характер. По словам Трампа, инфляция «убивает страну», Байден создал рабочие места только для нелегальных иммигрантов, а «занятость восстановлена после COVID».

Трамп обвинил своего оппонента в том, что при администрации Байдена Соединенные Штаты утратили международный престиж и уподобились «стране третьего мира».

Напомним, было решено, что дебаты проводятся в Атланте, штат Джорджия, в студии CNN. Трампу и Байдену нельзя брать в студию конспекты и тексты речи, разрешается иметь при себе только ручку, бумагу и воду. Дебаты будут длиться 90 минут.