Как российское машиностроение восстановилось после шока в 2022 году

Важная для технологического суверенитета России отрасль вышла на пиковый рост

Tекст: Ольга Самофалова

Отрасль машиностроения, которая играет стратегическую роль в укреплении технологического суверенитета страны, получила в последние годы мощный импульс к развитию, говорится в обзоре Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, который впервые представляет комплексный обзор ключевых тенденций работы предприятий по производству машин и оборудования, включая динамику выпуска станков и робототехнических комплексов.

Согласно данным обзора ВШЭ, более 40% предприятий по производству машин и оборудования вступили в 2024 год с обновленными стратегиями производства и инвестиций, импортозамещения, цифровой и технологической активности. Руководители предприятий достаточно позитивно оценивают уровень технологического суверенитета.

Почему машины и оборудование так важны для технологического суверенитета страны? Потому что продукция машиностроения используется во многих отраслях промышленности. Без него невозможно производство собственных автомобилей и транспорта, собственных самолетов, а также строительного и энергетического оборудования. Машиностроение обеспечивает технологическую базу для остальных отраслей экономики, способствуя их развитию и повышению производительности, отмечает Евгений Генкин, доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Плеханова. Кроме того, машиностроение дает занятость миллионам людей и является важным источником пополнения бюджета.

Ключевой особенностью развития предприятий по производству машин и оборудования с 2022 года, то есть с момента нарастания геополитической напряженности, стало то, что период спада был недолгим.



Анализ ВШЭ показывает, что первый импульс роста с момента преломления конъюнктуры в 2022 году произошел во втором квартале 2023 года: по отношению ко второму кварталу 2022 года восстановление составило 5,5%.

То есть весь неблагоприятный период в ответ на негативные внешние обстоятельства продлился всего год – до второго квартала 2023 года. Это важно, так как такой короткий период в итоге не вызвал радикального обрушения отрасли.

Все последующие кварталы восстановительный рост усиливался и достиг своего пика в первом квартале 2024 года, когда сформированные планы в отрасли достигли самого высокого уровня с 2021 года. В годовом выражении к первому кварталу 2023 года компенсационный рост составил 13,5%. Восстановление к предкризисному уровню первого квартала 2021 года составило 8,9%, говорится в обзоре ВШЭ.

«Результативность принимаемых регуляторами мер очевидна в изменениях, произошедших за короткий период: впервые с 2022 года в первом квартале 2024 года предпринимательская уверенность руководителей отрасли достигла самого высокого уровня за последние десять лет. Производственная активность характеризовалась не только быстрым компенсационным восстановлением после небольшой просадки в середине 2022 года, но и наращиванием ее динамики. Согласно траектории Индекса производства, с середины 2023 года отрасль находится в стадии компенсационного роста, динамика которой достигла реабилитационного максимума в первом квартале 2024 года, увеличившись до 102,5%», – говорится в обзоре Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

О восстановлении машиностроения красноречиво говорит максимальный за последние три года рост средней численности работников организаций

(за исключением малого бизнеса). С января 2021 по февраль 2024 года она выросла на 28,5 тыс. человек.

Основной вклад в динамику развития с 2021 по 2023 год внесли два типа машиностроительных предприятий. Во-первых, предприятия по производству машин и оборудования общего назначения. Их производство выросло на 45,3% в первом квартале 2024 года по сравнению с докризисным первым кварталом 2021 года. Во-вторых, предприятия по производству станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов. Они нарастили производство на 31,5%.

При этом невооруженным глазом заметен масштаб импортозамещения. Серьезно вырос объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг собственными силами: рост составил почти 90% в первом квартале 2024 года по сравнению с докризисным первым кварталом 2021 года. В деньгах прибавка составила 264,9 млрд рублей.

Особенно сильно импортозамещение заметно на предприятиях по производству станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов. Индекс производства вырос на 31,5%, а объем отгруженных товаров вырос почти в 2,5 раза или на 8,5 млрд рублей (с 5,7 до 14,2 млрд рублей), по сравнению с первым кварталом 2021 года.

В целом примерно 30% произведенных видов станков более чем вдвое превзошли показатель 2021 года. Так, наибольший рост с 2021 по 2023 год зафиксирован по расточным металлорежущим станкам: объем их выпуска увеличился практически в семь раз – с 32 до 221 единиц. Объем выпуска по сверлильным и металлорежущим станкам вырос в 3,4 раза, по фрезерным металлорежущим станкам – тоже в 3,4 раза.

В 2024 году производство в станкостроении по-прежнему остается на высоком уровне – по разным видам станков рост на 35-50%.

Производители промышленных роботов и робототехнических устройств с января по апрель 2024 года выпустили продукцию на сумму 58,7 млн рублей.

«Предприятия по производству машин и оборудования оказались одними из наиболее рискоустойчивых и адаптивных к глобальным вызовам, транслируя не только успешную маневренность в скорректированных регуляторами стратегиях, но и сопротивляемость к негативным импульсам внешней конъюнктуры. Индекс рискоустойчивости (ИРУ) по итогам первого квартала 2024 года отражает достижение максимального уровня сопротивляемости с 2014 года не только к сформировавшимся факторам уязвимости, но и к продуцируемым внешней конъюнктурой новым негативным посылам», – говорится в исследовании НИУ ВШЭ.

Обрабатывающая промышленность выступила одним из важнейших драйверов успешной трансформации в новых условиях, обеспечив мощную поддержку экономике, в том числе за счет активизации деловой активности в смежных отраслях, говорится в докладе.

«После спада в 2022 году предприятия машиностроения приняли меры по оптимизации производства, улучшению эффективности и сокращению издержек. Гибкость и адаптивность позволили им быстро реагировать на изменения внешней среды и перестроиться под новые условия.

С одной стороны, государственная поддержка или инновационные разработки способствовали восстановлению после временного спада, но с другой – нельзя забывать об огромном заделе, сохранившимся еще со времен советской промышленности. Это подтверждают и успехи машиностроения в Белоруссии»,

– считает Евгений Генкин из РЭУ им. Плеханова.

Рост производства машин и оборудования может быть связан с необходимостью заменить продукцию иностранных фирм, прекративших работу в стране, считает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». Во-вторых, с расширением торговли со странами Востока и Юга, у которых востребованы наши машины и оборудование. В-третьих, не исключает эксперт, помогло то, что во многих отраслях идет модернизация, повышение эффективности, требуются самые передовые машины и оборудование с высокой производительностью.

Однако важно продолжать осуществлять инвестиции в инновации в отрасли, так как использование только советского технологического багажа с учетом отрезанности наших предприятий от ряда зарубежных технологий несет в себе определенные риски, заключает Генкин.

Государство обещает поддержку. В федеральной программе по развитию средств производства и автоматизации заложено 300 млрд рублей до 2030 года, говорил премьер-министр Михаил Мишустин. Также есть программы развития станкоинструментальной промышленности, робототехники и машиностроения, которые подкреплены финансированием.

По свежим данным Росстата, в целом промышленность в России показывает рост, а в мае она показала заметное ускорение темпов роста после паузы в апреле. Рост к апрелю составил 2%, а «год к году» 5,3% против 3,9% в апреле, по итогам же пяти месяцев фиксируется рост на 5,2%. Драйвером выступила продукция ВПК, производство которой выросло почти на 56% год к году.