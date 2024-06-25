Почему люди – не кролики

На либеральном портале Huffpost вышла большая статья, которую быстро перевели и у нас и распубликовали на множестве ресурсов – оказывается, «женщины все реже ходят на свидания и сидят в приложениях для знакомств. Их опыт отношений с мужчинами был настолько плохим, что они пробуют кратковременное воздержание».

Как говорит одна из женщин, «многие мужчины относятся к женщинам как к сексуальным объектам, и я очень устала от мужчин, пытающихся переспать со мной просто потому, что для них это какой-то вызов».

Разочарованные женщины практикуют «бойсобер» – временное воздержание от мужчин, пока не встретят кого-то, с кем могли бы построить по-настоящему прочные отношения.

Это стремительно входящее в моду словечко – «бойсобер» – напоминает множество шуток о том, как что-то всем и давно известное возвращается в нашу жизнь под каким-нибудь смешным птичьим названием.

Есть известная история про хипстера, который нашел в своем районе замечательный «коворкинг» – где есть идеальные условия для работы, можно сидеть с ноутбуком в полной тишине хоть весь рабочий день, и при этом бесплатно. Из дальнейшего описания становится ясно, что предыдущим поколениям то же самое было известно как читальный зал библиотеки.

Или шутка про «сорокадневный веганский челлендж», который при ближайшем рассмотрении оказывается Великим Постом.

«Бойсобер» – это то, что раньше называлось целомудрием. То, что было осмеяно, отвергнуто, объявлено дремучей архаикой – а теперь возвращается под другим названием.

Долгое время людей призывали (да и продолжают призывать) праздновать «сексуальную революцию» как какое-то великое благо, как освобождение от дремучих и отсталых табу, которые мешали людям наслаждаться жизнью.

Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.

Провозглашалось (и провозглашается), что семья – это вообще ужасное место, где женщина должна стирать и готовить для мужчины, которому она «принадлежит», и его детей, пребывая непрестанно «босой, беременной и на кухне».

Но сейчас – провозглашали адепты «сексуальной революции» – мрачные времена запретов прошли, люди вольны следовать своим желаниям.

На стороне «сексуальной революции» стоят мощные коммерческие интересы – от перенасыщенной сексуальными образами рекламы до индустрии развлечений, подающей измены как что-то само собой разумеющееся.

Интернет сделал поиск «партнера на одну ночь» особенно удобным – и, казалось бы, на этой лужайке, очищенной от всяких запретов, счастливые кролики могли резвиться сколько угодно.

Но оказалось, что ни к какому счастью это не привело – качество отношений оказалось таким, что женщины предпочитают оставаться одни.

Это было предсказуемо.

Мы, люди, по природе своей не кролики. Мы нуждаемся в чем-то гораздо большем, чем секс – в отношениях любви, близости, доверия и заботы. Мы нуждаемся в семье – где мужчина и женщина живут вместе, хранят верность и заботятся друг о друге и о детях, которые станут результатом их союза. Да, жена обычно стирает мужу одежду и готовит еду, пока он вертится на трех работах, чтобы у нее и детей было все необходимое.

Попытки разрушить этот существовавший всегда и во всех культурах тип отношений неизменно кончаются плохо. Конечно, противники семьи любят находить примеры по-настоящему плохих мужей, каких-нибудь агрессивных домашних тиранов.

Действительно, женщина может неосторожно выйти замуж за психопата. Тем более что они могут поначалу производить самое хорошее впечатление. Но вероятность нарваться на опасного психопата в приложении для знакомств – несравненно выше.

В частности, по той очевидной причине, что у женщины просто нет времени узнать человека перед тем, как с ним уединиться. А уединяться с незнакомцами – всегда рискованно.

Как отмечается в той же статье, «женщины очень боятся, что при знакомстве через приложение могут наткнуться на кого-то опасного. Есть жестокая шутка, что мужчины в приложении боятся, что их поймают, а женщины – что их убьют».

В самом деле, было бы очень наивно думать, что любовник на одну ночь будет обращаться с женщиной лучше, чем муж, который принял решение прожить с ней всю свою жизнь.

Но в любом случае человеческое сердце создано не для этого.

Стоит задуматься о том, что люди, которые полагали целомудрие важной добродетелью, были правы с самого начала. И не стоит изобретать для этого птичье слово «бойсобер».