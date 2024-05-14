Россиянам раскрыли рецепт создания счастливых многодетных семей

Глава фонда «Женщины за жизнь» Москвитина: Спасение российской цивилизации – в многодетных семьях

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Еще в 2021 году мы вместе с ВЦИОМ проводили исследование института семьи. Тогда у россиян началась трансформация понимания семьи. Заключение брака стали считать более зрелым решением все наши респонденты. Еще один важный фактор – многодетность. На ценностном уровне в России меняется восприятия многодетных семей, социология показывает прямую связь фактора счастья с многодетностью», – пояснила Ирина Осадчая, замгендиректора по коммуникационным проектам АНО «Национальные приоритеты».



Для того, чтобы в России стало больше многодетных семей, надо изживать в ментальности такие противопоставления, как «дети – карьера», «дети – самореализация», «дети – личная свобода», рассказала Наталья Москвитина, основатель и учредитель Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь». По ее мнению, россиянам нужно чуть дистанцироваться от детоцентричности, когда в семье есть один ребенок и вокруг него все вертится.



«У нас должно быть более взрослое отношение к детям как к естественному продолжению своего рода. В 25 лет у меня было трое детей. Я хотела большую семью и искала супруга, который мыслит так же. Родив троих детей, я, естественно, захотела реализоваться в карьере, потому что нам с мужем надо поднимать их на ноги. И в 30 лет я уже родила четвертого ребенка. То есть, дети – это наш стимул к личностному росту, к самореализации и карьере, а не наоборот», – пояснила она.



Москвитина добавила, что в рамках нового нацпроекта «Семья» нужно также наращивать помощь студенческим семьям, потому что семья должна создаваться раньше: «Чем раньше ты родишь первого ребенка, тем выше вероятность того, что ты родишь третьего. Наше спасение как цивилизации – в многодетных семьях».



Говоря о нацпроекте «Демография», реализация которого закончилась в 2023 году, Москвитина назвала его результаты фундаментальными: «За последние 10 мы победили детскую смертность». Теперь, по ее словам, надо изменить общественное мнение, чтобы прерывание беременности не считалось как осознание женской свободы. «Мое тело – мое дело» – это не наши ценности, они были заброшены западными НКО в нашу среду, и живут в основном в соцсетях», – подчеркнула она.

Внесенные несколько лет назад поправки в Конституцию как раз создают основу той самой ценностной политики государства, которая сегодня необходима России для решения демографических задач, считает Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).



«Первое: семья – это союз между мужчиной и женщиной. Второе: дети должны уважать старших. Третье – это забота о тех, кто в ней нуждается в рамках семьи. Четвертое: дети – важнейший приоритет государственной политики РФ. По сути, эти четыре принципа являются основой государственной ценностной политики в отношении семьи. Затем к ним добавились нормы, связанные с Указом президента №809 о сохранении традиционных ценностей», – пояснил социолог.

Он отметил, что государство считает крепкую семью одной из традиционных ценностей, российское общество эту позицию разделяет: «Проведен целый ряд исследований, в том числе в последние месяцы. И результаты у них схожи в главном: крепкая семья – это ценность номер один. Не менее 50% опрошенных считают многодетную семью правильной. Уникально для России и то, что с точки зрения нашего общества, семья включает в себя не только маму, папу, детей, но также дедушек и бабушек. То есть западный индивидуализм для нас не характерен».

Ранее стало известно о том, что новая комплексная программа по охране материнства, сбережения здоровья детей и подростков и репродуктивного здоровья войдет в новый нацпроект «Семья». Об этом 12 мая сообщила на тот момент кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

Голикова добавила, что будет продолжаться предоставление средств материнского капитала. Кроме того, в ближайшие шесть лет будет направлено дополнительно 75 млрд рублей на поддержку демографических программ в регионах, у которых суммарный коэффициент рождаемости в 2023 году ниже, чем в целом по Российской Федерации. «Задача по повышению суммарного коэффициента рождаемости к 2030 году до 1,6%, а к 2036 году до 1,8% может быть решена только с участием регионов», – цитирует ее «ДумаТВ».

7 мая президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди них – сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей и поддержка семьи.

