В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.10 комментариев
Голикова назвала минимальное увеличение пенсий после индексации
Голикова: Минимальное увеличение пенсий после индексации составит около 1,3 тыс. рублей
После индексации минимальное увеличение пенсий составит около 1,3 тыс. руб, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы.
В Госдуме должны рассмотреть законопроект о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам, передает ТАСС.
Голикова напомнила, что у каждого человека пенсионное обеспечение индивидуальное и зависит от его стажа.
Поскольку пенсия индексируется с 1 февраля, планируется начать по накопленной базе, увеличение пенсии пойдет по тем индексам, которые сложатся.
«Но мы для себя определяли, что среднее, подчеркиваю, минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей», – пояснила Голикова.
Ранее глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что в 2025 году индексация пенсий для неработающих и работающих пенсионеров будет осуществляться по единым правилам, а с 2025 года индексация будет проводиться дважды в год.