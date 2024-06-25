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Госдума одобрила индексацию пенсий работающим пенсионерам
Госдума в первом чтении одобрила законопроект «Единой России» о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена с 2016 года.
Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что решение президента Владимира Путина о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам повысит производительность труда и вернет в экономику опытные кадры. Индексация затронет 7,87 млн человек, передает ТАСС.
Поправки будут внесены в закон «О страховых пенсиях». Работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств.
Действующие нормы предполагают приостановку индексации пенсий работающим пенсионерам с 2016 года. По словам замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, выплаты будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую гражданин получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года.
Индексация за период с 2016 по 2024 годы будет включена в пенсию работающих пенсионеров после завершения ими трудовой деятельности.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что после индексации минимальное увеличение пенсий составит около 1,3 тыс. руб.