В Петербурге зарегистрирован первый завозной случай ботулизма

Tекст: Кристина Цыцура

Заболевший прибыл из Московской области и находится на лечении в Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина, передает ТАСС.

Пациент находится в тяжелом состоянии, получает необходимое лечение, и его анализы направлены на лабораторное исследование.

По данным пресс-службы городского комитета по здравоохранению, около 150 человек, ранее госпитализированных с ботулизмом после употребления салата с фасолью, были выписаны из больниц. Было изъято более 250 тонн сырья и пищевой продукции из оборота.

Ранее был зарегистрирован случай смерти от ботулизма после массового отравления.