В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.10 комментариев
В Петербурге зарегистрирован первый завозной случай ботулизма
В Петербурге зафиксирован первый случай ботулизма, заболевший прибыл из Подмосковья.
Заболевший прибыл из Московской области и находится на лечении в Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина, передает ТАСС.
Пациент находится в тяжелом состоянии, получает необходимое лечение, и его анализы направлены на лабораторное исследование.
По данным пресс-службы городского комитета по здравоохранению, около 150 человек, ранее госпитализированных с ботулизмом после употребления салата с фасолью, были выписаны из больниц. Было изъято более 250 тонн сырья и пищевой продукции из оборота.
Ранее был зарегистрирован случай смерти от ботулизма после массового отравления.