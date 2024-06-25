Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую и Воронежскую области

Шесть украинских БПЛА атаковали город Строитель в Белгородской области

Tекст: Максим Попов

По словам Гладкова, в некоторых домах выбиты окна. В одной из квартир разрушен балкон, говорится в Telegram-канале главы региона.

Как сообщил Гусев, фрагменты одного беспилотника попали на территорию промплощадки и взорвались. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал, отметил Гусев в своем Telegram-канале.



Напомним, в ночь на 25 июня системы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом.





