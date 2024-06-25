Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.23 комментария
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую и Воронежскую области
Шесть украинских БПЛА атаковали город Строитель в Белгородской области
Шесть украинских беспилотников атаковали город Строитель в Белгородской области, в результате атаки пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силами ПВО в регионе уничтожены два БПЛА самолетного типа.
По словам Гладкова, в некоторых домах выбиты окна. В одной из квартир разрушен балкон, говорится в Telegram-канале главы региона.
Как сообщил Гусев, фрагменты одного беспилотника попали на территорию промплощадки и взорвались. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал, отметил Гусев в своем Telegram-канале.
Напомним, в ночь на 25 июня системы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом.