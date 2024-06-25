Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.23 комментария
Системы ПВО сбили воздушные цели над Белгородом
Системы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом
Системы ПВО сработали над Белгородом и Белгородским районом. По предварительной информации, сбиты несколько воздушных целей, которые приближались к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение плеча и кисти. Скорая помощь оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте. От госпитализации он отказался, но будет получать дальнейшее лечение амбулаторно, сообщается в Telegram-канале главы Белгородской области.
В Белгороде в результате происшествия выбиты окна в одной из квартир многоквартирного дома. Также повреждено остекление в одном из автосалонов, три автомобиля получили повреждения от осколков.
«В селе Стрелецкое на территории частного домовладения поврежден забор. В селе Головино – автомобиль», – написал Гладков.
Известно, что в настоящее время на местах работают оперативные службы. Ожидается, что подворовой обход будет проведен в светлое время суток.
Напомним, дроны ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду.