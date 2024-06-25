Системы ПВО сбили воздушные цели над Белгородом

Системы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом

Tекст: Максим Попов

По словам Гладкова, пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение плеча и кисти. Скорая помощь оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте. От госпитализации он отказался, но будет получать дальнейшее лечение амбулаторно, сообщается в Telegram-канале главы Белгородской области.

В Белгороде в результате происшествия выбиты окна в одной из квартир многоквартирного дома. Также повреждено остекление в одном из автосалонов, три автомобиля получили повреждения от осколков.



«В селе Стрелецкое на территории частного домовладения поврежден забор. В селе Головино – автомобиль», – написал Гладков.



Известно, что в настоящее время на местах работают оперативные службы. Ожидается, что подворовой обход будет проведен в светлое время суток.



Напомним, дроны ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду.





