  • Новость часаНебензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе
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    Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.

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    Татьяна Бондарчук Татьяна Бондарчук Как помочь бегущим с Запада на родину соотечественникам

    Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на родину еще десятки тысяч людей.

    8 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Северяне всегда побеждают южан

    23 июня 1865 года капитулировал Стэнд Уэйти – последний генерал южан в Гражданской войне в США. Продлившись более четырех лет, она навсегда изменила Америку. Спецоперация на Украине длится меньше, но уже сейчас у этих конфликтов можно найти много общего.

    7 комментариев
    25 июня 2024, 02:23 • Новости дня

    Системы ПВО сбили воздушные цели над Белгородом

    Системы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом

    Tекст: Максим Попов

    Системы ПВО сработали над Белгородом и Белгородским районом. По предварительной информации, сбиты несколько воздушных целей, которые приближались к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    По словам Гладкова, пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение плеча и кисти. Скорая помощь оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте. От госпитализации он отказался, но будет получать дальнейшее лечение амбулаторно, сообщается в Telegram-канале главы Белгородской области.

    В Белгороде в результате происшествия выбиты окна в одной из квартир многоквартирного дома. Также повреждено остекление в одном из автосалонов, три автомобиля получили повреждения от осколков.

    «В селе Стрелецкое на территории частного домовладения поврежден забор. В селе Головино – автомобиль», – написал Гладков.

    Известно, что в настоящее время на местах работают оперативные службы. Ожидается, что подворовой обход будет проведен в светлое время суток.

    Напомним, дроны ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду.


    24 июня 2024, 16:52 • Новости дня
    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю

    «Военное дело»: ВСУ могли запустить ракеты ATACMS по Севастополю с сухогрузов

    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для размещения установок ракет ATACMS вооруженные силы Украины используют сухогрузы в Черном море, с борта которых производятся запуски в сторону Крыма и Севастополя, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    Пусковые установки с ракетами ATACMS ВСУ размещают на сухогрузах, после чего корабль маскируется в грузовом порту Одессы под обычные сухогрузы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Ранее после удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

    Между тем подполье сообщило, что ВС России нанесли удар в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.

    Напомним, киевским режимом в воскресенье была совершена террористическая атака поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, по пляжу в Севастополе.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    24 июня 2024, 03:51 • Новости дня
    Опубликовано видео с пляжа в Учкуевке после ракетной атаки на Севастополь
    Опубликовано видео с пляжа в Учкуевке после ракетной атаки на Севастополь
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Севастопольский портал ForPost опубликовал видео с пляжа в Учкуевке, над которым днем 23 июня разорвалась боевая часть баллистической ракеты ATACMS.

    На кадрах, снятых в воскресенье и опубликованных ForPost, можно увидеть пустынный пляж с большим количеством брошенных вещей. Среди них – детские игрушки, а также бутылки с недопитой минеральной водой. Отдельно оператор снял черные мешки, доверху наполненные полотенцами, и показал набегающие на берег волны Черного моря.

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Сообщалось, что жертвами ракетной атаки ВСУ в Севастополе стали четыре человека, в том числе двое детей. Пострадал 151 человек, включая 27 детей. 




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    24 июня 2024, 09:11 • Новости дня
    Стало известно об ударе ВС России по складу с западными ракетами в Одессе

    Подполье: Удар нанесен в районе завода в Одессе, где был склад с западными ракетами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар нанесен в районе завода тяжелого краностроения «Краян», где находился склад с ракетами западного производства, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, около 8.00 был прилет в стороне завода тяжелого краностроения «Краян», на котором находился склад с новыми западными ракетами, одесситы пишут о мощной детонации и столбе черного дыма, передает РИА «Новости».

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, погибли четыре человека, в том числе двое детей, число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ возросло до 151 человека, из них 82 человека были госпитализированы.

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    24 июня 2024, 09:22 • Новости дня
    Водитель автобуса помог спасти около 300 человек с пляжа в Севастополе

    Водитель автобуса помог спасти около 300 человек с пляжа при атаке ВСУ Севастополя

    Tекст: Вера Басилая

    Водитель автобуса по имени Александр помогал вывозить раненых с пляжа в Севастополе при атаке ВСУ, он эвакуировал около 300 человек, пока не убедился, что вывез всех, кто нуждался в помощи.

    По словам Александра, в момент атаки он только спускался к пляжу и потому сам не пострадал, но быстро сориентировался и принялся загружать людей в свой желтый автобус.

    Водитель рассказал, что было много людей в крови, себя героем не считает, помогал, чем мог, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Александр сделал несколько рейсов, вывозил раненых, которых сразу забирали бригады скорой помощи. По его словам, из здания кафе, где люди укрылись от атаки ВСУ, выносили много пострадавших детей. Всего он эвакуировал с пляжа около 300 человек.

    Напомним, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы.

    Эксперты описали, как наказать Украину и США за террористические атаки по Крыму и Севастополю.

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    24 июня 2024, 07:31 • Новости дня
    ВСУ бросили позиции на западе Красногоровки

    Кимаковский: ВСУ лишились позиций на западе Красногоровки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины лишились позиций в западной части Красногоровки, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, оборона ВСУ в частном секторе на западе Красногоровки потерпела крах, передает ТАСС. Кимаковский добавил, что с позиций украинские военные ушли, оставив точечные очаги сопротивления.

    По его словам, в районе зачистка продолжается.

    Ранее Кимаковский рассказал об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР.

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    24 июня 2024, 04:18 • Новости дня
    Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан

    Посол России в США: После атаки на Севастополь ракетами ATACMS Вашингтону не уйти от ответственности

    Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    США демонстративно поддерживают преступления киевского режима и удары по мирному населению, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, подчеркнув, что американским властям не уйти от ответственности.

    Антонов также отметил, что поставки американского оружия марионеткам-бандеровцам и предоставление им права бить по гражданскому населению свидетельствует лишь о стремлении США продолжать войну, не считаясь с жертвами, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что оправдать прямую вовлеченность в конфликт на постсоветском пространстве русофобам практически невозможно. Он выразил соболезнования близким и родным погибших и раненых в сегодняшней террористической атаке и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Напомним, по словам губернатора Михаила Развожаева, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    24 июня 2024, 05:03 • Новости дня
    Подпольщики сообщили о связи гуманитарных организаций с военкомами на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Гуманитарные организации, работающие на территории Украины, сотрудничают с территориальными центрами комплектования (ТЦК). Они передают им личные данные жителей, получающих гуманитарную помощь, чтобы выявить тех, кто подлежит мобилизации, сообщил представитель пророссийского подполья Херсона.

    По его словам, все гуманитарные фонды, действующие на территории Украины, должны согласовывать свои действия со специальными информационными центрами. Эти центры передают информацию о населении, полученную в ходе оказания гуманитарной помощи, в различные ТЦК, передает РИА «Новости».

    Как отметил неназванный представитель фонда REMAR Ukraine,  гуманитарная помощь теперь выдается по индивидуальным заявкам после проверки личных данных получателя. Это касается таких фондов, как Stabilisation Support Service, Dobro Zawsze Wrac, «Руки милости» и других.

    В Одессе также находится пункт распределения помощи «Защитникам Украины». Там формируют наборы помощи по индивидуальным заявкам после проверки. Заявки составляются с учетом активной мобилизации населения в Одессе и Херсоне.

    Как сообщалось ранее, более ста мужчин призывного возраста ежедневно пытаются незаконно выехать с Украины в Европу.

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    24 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии около Волчанска, Бочково и Липцов в Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовых групп 71-й егерской бригады противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ за минувшие сутки составили до 220 военнослужащих, танк, три бронемашины, немецкая 155-мм гаубица Panzerhaubitze-2000, 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Запад» за последние сутки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям 14-й, 21-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ рядом с Невским, Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР), Синьковкой Харьковской области и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР).

    ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, немецкую 155-мм гаубицу Panzerhaubitze-2000, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, американское 105-мм орудие М119 и боевую машину 122-мм РСЗО «Град». Также был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.

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    24 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Герой России рассказал о первом в истории катапультировании из вертолета

    Штурман Ка-52 рассказал о первом в истории катапультировании из вертолета

    Герой России рассказал о первом в истории катапультировании из вертолета
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в составе командира Ивана Болдырева и штурмана Романа Кобца первыми в истории катапультировались из летящего вертолета, сообщили в Министерстве обороны России.

    На вертолете Ка-52 Роман Кобец и Иван Болдырев участвовали в высадке десанта на Гостомельский аэродром. Спустя месяц они впервые катапультировались из вертолета, который разваливался в воздухе после попадания ПЗРК, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кобец рассказал, что пришлось катапультироваться, когда по вертолету «прилетело», он стал заваливаться назад, сделался неуправляем.

    По словам командира, решение было принято за считаные секунды, и одновременно дернули за рычаг на высоте 100 метров. Когда оказались в воздухе, Болдырев успел подумать: «Блин, она работает!» – и тут же оказался на земле, пишет «Российская газета».

    Заметные купола пыталась сбить украинская артиллерия, летчиков успела забрать группа эвакуации. Подполковник Кобец отметил, что до последнего не верил, что между двумя братскими народами будет конфликт, но Украину к этому готовили,  начиная с развала Советского Союза.

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    25 июня 2024, 00:55 • Новости дня
    Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе

    Постпред России Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе

    Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Реакция Секретариата ООН на теракт в Севастополе, совершенный киевским режимом, демонстрирует двойные стандарты, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Нас не удивляет, что западные СМИ предпочитают замалчивать эту трагедию. Жизни мирных жителей России их не интересуют», – передает слова дипломата РИА «Новости».

    По словам Небензи, еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны Секретариата ООН, который должен выступать против таких очевидных преступлений и нарушений международного права.

    До этого заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что жертвы среди гражданского населения при ведении боевых действий недопустимы. Однако он не осудил преступление, совершенное киевским режимом в Севастополе, а лишь ограничился констатацией факта.

    Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не услышала со стороны недружественных стран ни соболезнований в связи с атаками в Крыму и Дагестане, ни слов осуждения.


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    24 июня 2024, 13:29 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр ВСУ с западным вооружением

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражен крупный логистический центр ВСУ, там проходило накопление и перераспределение доставленного киевскому режиму западными странами вооружения, в том числе ракетного, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО за последние сутки сбиты 176 украинских беспилотников, шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США, а также десять американских реактивных снарядов HIMARS и чешских Vampire.

    С начала спецоперации были уничтожены 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 487 беспилотников, 533 ЗРК, 16 416 танков и других бронемашин, 1348 машин РСЗО, 10 825 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 893 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    24 июня 2024, 07:17 • Новости дня
    Средства ПВО за ночь уничтожили над Ростовской областью четыре украинских беспилотника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Ростовской области, сообщили в Минобороны.

    Как отмечается в сообщении, минувшей ночью была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников, передает ТАСС.

    В итоге силами ПВО над территорией Ростовской области перехвачены и уничтожены четыре беспилотника.

    Ранее в понедельник губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ.

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    24 июня 2024, 23:08 • Новости дня
    Ударный дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области

    В результате атаки БПЛА на автомобиль в Белгородской области пострадал водитель

    Tекст: Максим Попов

    В районе села Безымено Белгородской области ударный беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    По его словам, мужчина с черепно-мозговой травмой и с осколочными ранениями лопатки и плеч самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ. После этого бригада скорой помощи доставила пострадавшего в одну из городских больниц Белгорода, говорится в Telegram-канале главы региона.

    Напомним, в воскресенье газета ВЗГЛЯД сообщила, что в результате обстрела города Грайворон Белгородской области с помощью беспилотников один человек погиб, еще трое получили ранения.


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    24 июня 2024, 23:38 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в Харькове

    Tекст: Максим Попов

    В Харькове на востоке Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ и местные власти.

    Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в городе один за другим прозвучали взрывы, передает ТАСС.

    На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

    Накануне группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области.


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    25 июня 2024, 01:29 • Новости дня
    Дроны ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду

    В результате массированного удара по Белгороду пострадала мирная жительница

    Tекст: Максим Попов

    Белгород подвергся массированной атаке БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По предварительной информации, пострадала мирная жительница. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки доставили  в городскую больницу №2 Белгорода, говорится в Telegram-канале главы региона.

    Также отмечается, что в Белгороде выбиты окна в четыре квартирах в многоквартирных домов. В одном частном доме повреждены кровля и фасад. Повреждены фасады двух коммерческих объектов, посечены четыре автомобиля и повреждена линия газоснабжения.

    В Белгородском районе в поселке Северный в трех квартирах многоквартирного дома выбиты окна.

    Накануне стало известно, что в результате атаки БПЛА на автомобиль в Белгородской области пострадал водитель .


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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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