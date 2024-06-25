Дроны ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду

В результате массированного удара по Белгороду пострадала мирная жительница

Tекст: Максим Попов

По предварительной информации, пострадала мирная жительница. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки доставили в городскую больницу №2 Белгорода, говорится в Telegram-канале главы региона.

Также отмечается, что в Белгороде выбиты окна в четыре квартирах в многоквартирных домов. В одном частном доме повреждены кровля и фасад. Повреждены фасады двух коммерческих объектов, посечены четыре автомобиля и повреждена линия газоснабжения.

В Белгородском районе в поселке Северный в трех квартирах многоквартирного дома выбиты окна.

Накануне стало известно, что в результате атаки БПЛА на автомобиль в Белгородской области пострадал водитель .



