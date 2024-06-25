Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.23 комментария
Дроны ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду
В результате массированного удара по Белгороду пострадала мирная жительница
Белгород подвергся массированной атаке БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, пострадала мирная жительница. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки доставили в городскую больницу №2 Белгорода, говорится в Telegram-канале главы региона.
Также отмечается, что в Белгороде выбиты окна в четыре квартирах в многоквартирных домов. В одном частном доме повреждены кровля и фасад. Повреждены фасады двух коммерческих объектов, посечены четыре автомобиля и повреждена линия газоснабжения.
В Белгородском районе в поселке Северный в трех квартирах многоквартирного дома выбиты окна.
Накануне стало известно, что в результате атаки БПЛА на автомобиль в Белгородской области пострадал водитель .