В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.12 комментариев
В Краснодаре женщина успела отпрыгнуть перед падением машины с парковки ТЦ
В Краснодаре женщина успела отпрыгнуть перед падением машины с парковки ТЦ «Галерея»
Очевидица падения автомобиля с третьего этажа парковки ТЦ «Галерея» в Краснодаре Сусанна рассказала, что машина при падении чуть не задавила ее подругу, которая в последний момент успела отпрыгнуть.
Известно, что перед женщиной упала машина, она чудом успела отпрыгнуть назад, отделалась только царапинами, передает «Газета.Ru».
Уточняется, что свидетельница происшествия увидела тень, затем увидела, что начали падать обломки. После этого она услышала грохот.
По данным очевидцев, в машине находились три человека.
Другая очевидица Мария отметила, что после падения к автомобилю подбежали мужчины, которые пытались самостоятельно выломать дверь, чтобы спасти водителя и пассажиров, их пытаются реанимировать.