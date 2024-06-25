В Краснодаре женщина успела отпрыгнуть перед падением машины с парковки ТЦ «Галерея»

Tекст: Александра Юдина

Известно, что перед женщиной упала машина, она чудом успела отпрыгнуть назад, отделалась только царапинами, передает «Газета.Ru».

Уточняется, что свидетельница происшествия увидела тень, затем увидела, что начали падать обломки. После этого она услышала грохот.

По данным очевидцев, в машине находились три человека.

Другая очевидица Мария отметила, что после падения к автомобилю подбежали мужчины, которые пытались самостоятельно выломать дверь, чтобы спасти водителя и пассажиров, их пытаются реанимировать.