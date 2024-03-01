  • Новость часаОпубликована расшифровка разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста
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    Как российские пограничники спасали Армению
    Стало известно о разговоре офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту
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    В Госдуме задали властям Германии четыре вопроса о планах ударов по России
    Париж: Французы не будут умирать за Украину
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    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны

    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин констатировал, что остановить Россию невозможно

    Наша армия надежным щитом прикрывает страну, давая ей возможность заниматься главным – собой. Послание президента – это и национальная стратегия, близкая и понятная любому гражданину страны, и заявление на весь мир: Запад снова обломал свои зубы об Россию.

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    1 марта 2024, 14:23 • Новости дня

    Палестинские фракции договорились в Москве о мерах для снятия блокады с Газы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе прошедшей в Москве встречи палестинских фракций участники договорились предпринять действия для освобождения сектора Газа и Западного берега реки Иордан от блокады Израиля.

    Палестинские фракции также условились действовать для обеспечения доставки гуманитарной и жизненной важной медицинской помощи без ограничений и условий, следует из принятой по итогам переговоров декларации, поступившей РИА «Новости».

    Накануне в Москве начались заседания в рамках межпалестинской встречи с участием основных палестинских фракций, в том числе ФАТХ и ХАМАС. В Кремле заявили, что в графике президента России Владимира Путина нет встреч с палестинскими организациями.

    29 февраля 2024, 17:27 • Новости дня
    ЕС обратился к Молдавии и «отколовшейся территории»
    ЕС обратился к Молдавии и «отколовшейся территории»
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    ЕС призывает Приднестровье и Молдавию к конструктивному диалогу, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

    Он отметил, что ЕС внимательно следит «за складывающейся ситуацией в Молдавии, а также в отколовшейся территории Приднестровья». Также, по его словам, ЕС верит, что стабильность в этом регионе в первую очередь в интересах населения обеих сторон, передает Lenta.ru.

    В среду депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. В Госдуме сообщили, что обращение будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в нижнюю палату парламента.

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    29 февраля 2024, 20:44 • Новости дня
    Глава Пентагона: Если Украина падет, то НАТО вступит в борьбу с Россией

    Шеф Пентагона Остин допустил военное столкновение НАТО и России при поражении Украины

    Глава Пентагона: Если Украина падет, то НАТО вступит в борьбу с Россией
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в Палате представителей США.

    Он отметил, что «если Украина падет, то НАТО вступит в борьбу с Россией». По его словам, успехи российских военных на фронте вызывают тревогу. Остин подчеркнул, что в случае поражения Украины Россия «не остановится» на достигнутом, пишут «Известия».

    Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия обладает всеми необходимыми средствами, чтобы дать отпор любому противнику, который посягнет на территорию страны. Он также добавил, что российское вооружение необходимо для того, чтобы показать Западу, что с Россией лучше не связываться.

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Позже он назвал свое заявление взвешенным и продуманным.

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    1 марта 2024, 10:38 • Новости дня
    Стало известно о разговоре офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту
    Стало известно о разговоре офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту.

    Симоньян написала в своем Telegram-канале, что получила от «товарищей в погонах» кое-что «кра-а-а-айне интересное». «На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост», – написала она, пообещав вскоре опубликовать эту запись. При этом, как отметила Симоньян, офицеров интересовало, как бы им «половчее это сделать, чтобы при этом их [канцлер Германии Олаф] Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю».

    «Заодно офицеры бундесвера палят амеров и бритишей, походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно», – отметила главный редактор RT.

    На публикацию Симоньян обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она поинтересовалась, что бы об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок.

    Захарова в своем Telegram-канале написала, что у немецкой прессы возник повод подтвердить свою независимость и задать вопросы главе своего внешнеполитического ведомства. Кроме того, и у МИД России есть «актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве», подчеркнула спикер ведомства.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Бербок относится враждебно не только к России, но и к собственной стране.

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    1 марта 2024, 08:49 • Новости дня
    Подпольщики Одессы рассказали, как «приземляют» националистов

    Tекст: Ольга Никитина

    Пророссийские подпольщики Одессы не хотят потерять город до освобождения, а потому передают российской стороне данные о дислокации и передвижении ВСУ, а также периодически сами ликвидируют националистов, сообщил представитель подполья.

    Источник ТАСС сказал, что «некоторых националистов удалось, скажем так, «приземлить». «Кто-то в больницу попал, кто-то уже и функционировать никогда не сможет», – уточнил он.

    При этом, по словам представителя подполья, есть проблема, связанная с большими размерами региона, его непросто покрыть сетью информаторов. Тем не менее со временем проблема решается, сообщил он.

    Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что обеспечение безопасности и работы крымских портов невозможно без освобождения Одессы, которую НАТО сможет использовать как свою военную базу.

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    29 февраля 2024, 17:20 • Новости дня
    Россия предоставила временное убежище словацкому геологу Завацки
    Россия предоставила временное убежище словацкому геологу Завацки
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Эксперту в сфере геологии Станиславу Завацки из Словакии предоставили временное убежище в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Волк в своем Telegram-канале пояснила, что сотрудники миграционного подразделения помогли гражданину Словакии с оформлением необходимых документов после того, как он  подал заявление о предоставлении временного убежища на территории РФ. По ее словам, сегодня Завацки получил соответствующее свидетельство, и в будущем он выразил желание стать гражданином России, передает «Интерфакс».

    Она пояснила, что Завацки является признанным экспертом в сфере геологии: он получил два высших образования в России и защитил кандидатскую диссертацию. Волк отметила, что мужчина активно поддерживает внутреннюю и внешнюю политику российского руководства. «Как результат – интерес к нему со стороны словацких спецслужб», – сообщила представитель МВД.

    Ранее в МВД заявили, что гражданки Британии, работающие в сфере балетного искусства, получили временное убежище в России.

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    1 марта 2024, 08:00 • Новости дня
    Преподаватели Военно-космической академии арестованы по делу о махинациях

    По делу о мошенничестве в особо крупном размере арестованы четыре преподавателя Военно-космической академии в Петербурге

    Tекст: Антон Антонов

    Четыре преподавателя Военно-космической академии имени Можайского Минобороны России в Санкт-Петербурге признали вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере и отправлены под домашний арест, сообщили СМИ.

    Задержаны начальник кафедры сетей и систем связи космических комплексов, доктор технических наук, профессор Кирилл Цветков, начальник кафедры космической радионавигации, доктор технических наук, доцент Андрей Назаров, его заместитель Владимир Авдеев и преподаватель Артемий Павлов.

    Источники «Коммерсанта» сообщили, что в 2021–2023 годах группа мошенников, выполняя опытно-конструкторские работы по контрактам с Минобороны, указала в качестве соисполнителей 82 работника научно-учебного центра вуза, хотя те реального участия в ОКР не принимали.

    Выписанные на этих работников средства – почти 8,5 млн рублей – участники махинаций присвоили, потратив «по своему усмотрению». Задержанные признали причастность к хищениям, Назаров и Авдеев – «в полном объеме», Цветков и Павлов – «едва повинились», пишет издание. В частности, Цветков утверждает, что полученные деньги потратил на ремонт служебных помещений.

    Следствие проверяет их на причастность к иным хищениям бюджетных средств, а также пытается установить возможных сообщников в академии. Начальник академии генерал-майор Анатолий Нестечук заявил, что ему ничего не известно о хищениях.

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    29 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Лолита уехала из России

    Лолита уехала в Болгарию после отмены ее тура в России

    Лолита уехала из России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Лолита Милявская после отмены ее концертов и юбилейного тура в России из-за участия в скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой уехала в Болгарию, где у нее есть небольшой дом.

    Лолита рассказала, что ее жизнь теперь не отличается от быта обычных пенсионеров. Она рубит дрова, обрезает ели, занимается огородом. После отмены юбилейного тура певица решила полностью изменить свою жизнь, пишет «Комсомольская правда».

    По словам певицы, ей пришлось поменять билеты на самолет в Россию и задержаться в Болгарии из-за того, что ее собака получила серьезные травмы в драке с другим псом. Лолита обратилась к ветеринару. Она объяснила подписчикам, что должна убедиться, что с питомцем все будет в порядке.

    Ранее Лолита рассказала в своем Telegram-канале, что размер ее пенсии составляет 23,8 тыс. рублей 55 копеек. До этого сообщалось, что Лолита решила восстановить храм в одном из новых регионов.

    Напомним, концерты певицы отменили в четырех городах России. Лолита стала участницей скандала из-за присутствия на вечеринке, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор».

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    29 февраля 2024, 18:38 • Новости дня
    Западные СМИ озвучили прогнозы Киева по срокам прорыва российской армии

    Bloomberg: Украина опасается прорыва российской армии к лету

    Западные СМИ озвучили прогнозы Киева по срокам прорыва российской армии
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим опасается, что украинская армия не сможет к лету сдержать российских военных, если Запад не нарастит поставки боеприпасов, сообщили источники Bloomberg.

    Украинская сторона все более «мрачно» оценивает ситуацию на поле боя, так как ВСУ пытаются сдержать наступление ВС России при ограниченном расходе боеприпасов, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.

    Вместе с тем Киев беспокоит то, что продвижение российских сил может получить новый импульс к лету из-за отсутствия снарядов у украинской армии.

    Ранее издание National Interest сообщало, что украинская армия в ходе боев потеряла свыше 68 единиц БМП Bradley, это треть от общего количества этих машин.

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    29 февраля 2024, 21:10 • Новости дня
    Захарова ответила на слова шефа Пентагона о конфликте НАТО и России из-за Украины
    Захарова ответила на слова шефа Пентагона о конфликте НАТО и России из-за Украины
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумными слова шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО.

    В своем Telegram-канале она задалась вопросом, что стоит за словами Остина: прямая угроза России или попытка придумать отговорку для президента Украины Владимира Зеленского.

    Захарова пришла к выводу, что оба варианта безумны. При этом она отметила, что теперь все видят, что агрессор – это Вашингтон.

    Ранее Остин заявил, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО. По его словам, успехи российских военных на фронте вызывают тревогу. Остин подчеркнул, что в случае поражения Украины Россия «не остановится» на достигнутом.

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    29 февраля 2024, 16:48 • Новости дня
    Объявлены планы восстановить выпуск самолетов ДРЛО А-50

    Ростех объявил о планах восстановить выпуск самолетов ДРЛО А-50

    Объявлены планы восстановить выпуск самолетов ДРЛО А-50
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нуждаются в самолетах дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50, поэтому Ростех намерен возобновить их выпуск в прежнем объеме, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

    «Конечно, этот самолет нужен. Конечно, будем его делать. Он не только нашей армии нужен, но он и на экспорт идет очень хорошо», – сказал Чемезов, передает ТАСС.

    В сентябре прошлого года Ростех передал ВКС модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора (ДРЛО) и наведения А-50У. Он предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.

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    1 марта 2024, 10:41 • Новости дня
    Кимаковский: Под Часовым Яром в ДНР уничтожена колонна ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колонна бронетехники и личного состава украинских сил уничтожена под Часовым Яром, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВС России накрыли пытавшуюся замаскироваться колонну бронетехники и личного состава ВСУ под Часовым Яром, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что уничтожено несколько единиц бронетехники и порядка двух десятков военнослужащих.

    Ранее ВС России нанесли удар термобарической бомбой по базе ВСУ в Часовом Яре.

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    29 февраля 2024, 16:02 • Новости дня
    Экс-премьер Франции объяснил необходимость подготовки к третьей мировой войне

    Бывший премьер Франции Вальс не исключил возможность третьей мировой войны

    Экс-премьер Франции объяснил необходимость подготовки к третьей мировой войне
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможное начало третьей мировой войны нельзя исключать, нужно быть готовыми к подобному развитию событий, заявил бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс в эфире радиостанции Europe 1.

    По его словам, нужно говорить правду французам, третья мировая война не является чем-то невозможным, нужно к ней готовиться, передает ТАСС.

    По словам Вальса, победа России в украинском конфликте будет равнозначна «стратегическому, военному, политическому и моральному поражению Европы и Запада».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

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    1 марта 2024, 10:10 • Новости дня
    Военкор: Пулеметчик ВСУ уснул во время битвы за Авдеевку

    Военкор Котенок: Российские военные прорвали оборону Авдеевки из-за уснувшего украинского пулеметчика

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные на подходе к Авдеевке перед освобождением города успели сфотографировать уснувшего украинского пулеметчика, это стало первым толчком к разрушению обороны ВСУ, рассказал военкор Юрий Котенок.

    В своем Telegram-канале он написал, что штурмовики ВС России «сняли спящего украинского пулеметчика на подходе к Авдеевке, и оборона укрепленного района начала сыпаться».

    По словам военкора, подготовленных позиций у ВСУ на этом участке больше не было, и они бежали.

    Также Котенок отметил, что после ликвидации уснувшего пулеметчика ВСУ, российские военные всю ночь обстреливали «Чебурашку» (опорный пункт ВСУ) и воинскую часть, что, в свою очередь, определило освобождение города.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска после выхода из Авдеевки лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк.

    Коментарии (12)
    29 февраля 2024, 20:10 • Новости дня
    В США захотели уступок от Китая и переговоров с Россией по стратегической стабильности
    В США захотели уступок от Китая и переговоров с Россией по стратегической стабильности
    @ US Air Force/Melanie Rodgers Cox

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны США хотело бы возвращения России к переговорам по вопросам стратегической стабильности, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) США генерал Энтони Коттон.

    Генерала спросили о ситуации вокруг переговоров с РФ по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), стратегической стабильности и контролю над ядерным вооружением. На это он ответил, что является сторонником договора, передает ТАСС.

    Он добавил, что хотел бы, чтобы Китай сделал шаг вперед и захотел провести с США переговоры по контролю над вооружениями. Также Коттон хотел бы, чтобы Россия вернулась к этим переговорам. При этом генерал назвал себя реалистом, который понимает, что «это может произойти, а может и нет».

    Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в диалоге по продлению истекающего в 2026 году Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны участвовать не только Россия и США, но и Франция и Великобритания.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что диалог с Западом по вопросу контроля над вооружениями возможен только при условии, что Запад будет уважать коренные интересы безопасности России и принципиально новые геополитические реалии.

    Коментарии (19)
    29 февраля 2024, 19:30 • Новости дня
    Макрон назвал взвешенными свои слова об отправке войск НАТО на Украину
    Макрон назвал взвешенными свои слова об отправке войск НАТО на Украину
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его слова о возможной отправке военных стран НАТО на Украину являются взвешенными и продуманными.

    Как указал Макрон, это достаточно серьезные темы. Он подчеркнул, что каждое его слово на эту тему было взвешенным, продуманным и выверенным. По его словам, он «продумал» свое заявление. Однако французский лидер не стал давать «геополитические» комментарии о последствиях такого рода высказываний, передает Газета.Ru.

    Ранее Макрон сообщил, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

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