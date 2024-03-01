Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
Палестинские фракции договорились в Москве о мерах для снятия блокады с Газы
В ходе прошедшей в Москве встречи палестинских фракций участники договорились предпринять действия для освобождения сектора Газа и Западного берега реки Иордан от блокады Израиля.
Палестинские фракции также условились действовать для обеспечения доставки гуманитарной и жизненной важной медицинской помощи без ограничений и условий, следует из принятой по итогам переговоров декларации, поступившей РИА «Новости».
Накануне в Москве начались заседания в рамках межпалестинской встречи с участием основных палестинских фракций, в том числе ФАТХ и ХАМАС. В Кремле заявили, что в графике президента России Владимира Путина нет встреч с палестинскими организациями.