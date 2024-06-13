Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
Банк России объявил о приостановке торгов гонконгским долларом
Банк России объявил о приостановке торгов гонконгским долларом и изменении времени начала торговой сессии на Мосбирже
Банк России приостанавливает торги гонконгским долларом и изменяет время начала торговой сессии на Мосбирже, сообщил ЦБ.
ЦБ сообщил в Telegram, что приостанавливает торги гонконгским долларом с 13 июня. Кроме того, в сообщении указывается, что 13 июня торги на валютном рынке, рынке драгоценных металлов и срочном рынке ПАО «Московская Биржа» с расчетами «в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара», стартуют с 9.50 мск.
Напомним, США ввели санкции против Московской биржи, после чего торговая площадка объявила, что прекратит торги долларом США. ЦБ заявил, что россияне и российские компании смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки.