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В ЦБ объяснили решение о приостановке торгов гонконгским долларом
Банк России: Решение о приостановке торгов гонконгским долларом продиктовано стремлением сократить риски
Банк России приостановил торги гонконгским долларом на Московской бирже в связи с введением Министерством финансов США санкций против Мосбиржи, из-за которых биржа с 13 июня не может проводить торги долларом и евро, сообщили в пресс-службе Центробанка.
Как пояснили в пресс-службе ЦБ, гонконгский доллар привязан к доллару США, и банки, которые проводят расчеты в этой валюте, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, расчеты удлиняются. Поэтому для сокращения рисков было принято решение приостановить торги и гонконгским долларом, передает ТАСС.
Также в Банке России отметили, что такая мера не повлияет на возможность россиян совершать операции в гонконгских долларах.
Так, граждане страны и компании по-прежнему смогут покупать и продавать гонконгские доллары через российские банки.
Отмечается, что приостановка торгов гонконгским долларом является временной мерой. О возобновлении торгов будет сообщено дополнительно.
Регулятор заверил, что курс рубля останется единым и рыночным, а биржевая торговля валютой не является необходимостью для его конвертируемости.
«Курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения от внешнеторговой деятельности – он не зависит от торговой площадки», – пояснили в ЦБ.
По данным регулятора, в настоящее время основной валютой для биржевой торговли является не доллар, а юань. В мае доля торговли национальной валютой Китая на Мосбирже составила 54%.
В этой связи задавать траекторию и для других валютных пар будет биржевой курс юань/рубль.
Сам же баланс на валютном рынке, в отличие от ситуации двух прошлых лет, когда значительно менялись и экспорт, и импорт, остается неизменным.
«Курс рубля останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета», – подчеркнули в Банке России.
В ночь на четверг Банк России объявил о приостановке торгов гонконгским долларом и изменении времени начала торговой сессии на Мосбирже.
Напомним, США ввели санкции против Московской биржи, после чего торговая площадка объявила, что прекратит торги долларом США. ЦБ заявил, что россияне и российские компании смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки.