В ЦБ объяснили решение о приостановке торгов гонконгским долларом

Банк России: Решение о приостановке торгов гонконгским долларом продиктовано стремлением сократить риски

Tекст: Александра Юдина

Как пояснили в пресс-службе ЦБ, гонконгский доллар привязан к доллару США, и банки, которые проводят расчеты в этой валюте, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, расчеты удлиняются. Поэтому для сокращения рисков было принято решение приостановить торги и гонконгским долларом, передает ТАСС.

Также в Банке России отметили, что такая мера не повлияет на возможность россиян совершать операции в гонконгских долларах.

Так, граждане страны и компании по-прежнему смогут покупать и продавать гонконгские доллары через российские банки.

Отмечается, что приостановка торгов гонконгским долларом является временной мерой. О возобновлении торгов будет сообщено дополнительно.

Регулятор заверил, что курс рубля останется единым и рыночным, а биржевая торговля валютой не является необходимостью для его конвертируемости.

«Курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения от внешнеторговой деятельности – он не зависит от торговой площадки», – пояснили в ЦБ.

По данным регулятора, в настоящее время основной валютой для биржевой торговли является не доллар, а юань. В мае доля торговли национальной валютой Китая на Мосбирже составила 54%.

В этой связи задавать траекторию и для других валютных пар будет биржевой курс юань/рубль.

Сам же баланс на валютном рынке, в отличие от ситуации двух прошлых лет, когда значительно менялись и экспорт, и импорт, остается неизменным.

«Курс рубля останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета», – подчеркнули в Банке России.

В ночь на четверг Банк России объявил о приостановке торгов гонконгским долларом и изменении времени начала торговой сессии на Мосбирже.

Напомним, США ввели санкции против Московской биржи, после чего торговая площадка объявила, что прекратит торги долларом США. ЦБ заявил, что россияне и российские компании смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки.

