Экс-зампред ЦБ спрогнозировал курс рубля после санкций США против Мосбиржи

Экс-зампред ЦБ Дубинин: Санкции США против Мосбиржи не приведут к резким скачкам курса рубля

Tекст: Валерия Городецкая

Экономист считает, что в будущем доллар останется на уровне от 80 до 95 рублей, передает «Газета.Ru».

Установка курса по внебиржевому рынку потребует ручного управления со стороны ЦБ, сообщил Дубинин. «Это увеличивает нерыночный характер», – отметил он.

Экономист не исключает, что в результате будет расти теневой курс доллара. «Второй курс доллара в настоящее время существует при покупке наличных. И это всегда было, потому что за саму услугу всегда взымалась дополнительная комиссия. Но разрыв был небольшой, потому что можно было в банке снять какие-то деньги, хранить их под проценты и так далее. А вот с 2022 года этот разрыв все время нарастал», – пояснил он.

По словам Дубинина, ЦБ выпустит для банков методичку расчета единого курса по внебиржевому рынку. Он выразил уверенность, что такая заготовка у регулятора уже есть, потому что попадание НКЦ под санкции обсуждалось больше года.

Экономист также считает, что санкции против Мосбиржи не окажут долгосрочного влияния на курс юаня к рублю. «Я думаю, это такая первая реакция на российском рынке. Я сильно сомневаюсь, что это решение надолго как-то повлияет на курс юань-доллар. Это все только у нас на рынке стало изменяться с общим ростом доллара. Так что там будет другая, отдельная процедура», – констатировал он.

Ранее США объявили очередной антироссийский пакет санкций, в него включили Мосбиржу.