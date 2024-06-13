ЦБ установил курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке

Банк России установил курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке

Tекст: Елизавета Шишкова

Сообщается, что курсы евро и доллара США к российскому рублю устанавливаются на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день, передает ТАСС.

Ранее в ЦБ заявили, что после введения санкций США сделки с долларом США и евро продолжат совершать на внебиржевом рынке.