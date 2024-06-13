Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.2 комментария
ЦБ установил курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке
Банк России установил курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке
Центробанк с 13 июня установил официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке, сообщил регулятор.
Сообщается, что курсы евро и доллара США к российскому рублю устанавливаются на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день, передает ТАСС.
Ранее в ЦБ заявили, что после введения санкций США сделки с долларом США и евро продолжат совершать на внебиржевом рынке.