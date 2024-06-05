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    5 июня 2024, 09:00 • Экономика

    Банк России стоит перед сложным выбором по ставке

    Инфляция заставляет ЦБ повышать ставку

    Банк России стоит перед сложным выбором по ставке
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    На этой неделе ЦБ РФ придется принять непростое решение. Либо оставить ставку высокой, либо повысить ее еще сильнее. Причем повышение может быть как мягким, так и жестким. Ни о каком снижении ставки пока речи быть не может. Что пошло не по плану?

    Центробанку придется принять очень сложное решение в эту пятницу, 7 июня, когда состоится очередное заседание. Вероятность повышения ключевой ставки Центробанком серьезно выросла, указывают эксперты.

    Банки уже начали повышать ставки по кредитам и депозитам, даже не дожидаясь заседания регулятора. Например, Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам линейки «Лучший %» до 18% годовых до конца июня. Ряд других крупных игроков тоже повысили ставки по коротким вкладам и накопительным счетам на ожиданиях возможного роста ключевой ставки ЦБ РФ.

    Рынок разделился почти поровну: одна часть считает, что ЦБ сохранит ставку на уровне 16%, а другая часть – что повысит до 17%. И есть еще третий, более жесткий сценарий.

    «Вероятность того, что ЦБ повысит ставку в пятницу, на наш взгляд, существенная, но все же вероятность сохранения ставки перевешивает с результатом 60 на 40 в пользу сохранения ставки», – говорит Сергей Раманинов, аналитик канала «Рынки Деньги Власть».

    Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, оценивает вероятность повышения ставки 7 июня в 35-45%.

    «Не исключено, что изменившиеся в последнее время прогнозы участников рынка в пользу повышения ключевой ставки могут стать «самосбывающимися» – хотя до сих пор регулятор называл это альтернативным сценарием. Но теперь у него может возникнуть соблазн «не разочаровывать рынок» и закрепить ужесточение монетарной политики уже ожидаемым повышением ставки до 17%. Условно, вероятность этого сценария можно оценить в 30-40%», – считает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    Что же произошло, что вместо ожидаемого смягчения монетарной политики ЦБ может поднять ставку? Все дело в ускорении инфляции. Если в марте она была 4,6%, то в апреле уже 5,8%, а в мае приблизилась к 7%. Это нельзя назвать взрывным ростом инфляции, однако она ползет вверх каждый месяц. Текущие темпы инфляции в апреле – первой половине мая ускорились и вернулись к уровням января-февраля, отмечает Беленькая.

    «За ужесточение денежно-кредитной политики Банка России также выступают возросшие инфляционные ожидания населения в прошлом месяце с 11% до 11,7%, ожидание разгона инфляции после повышения тарифов ЖКХ с 1 июля 2024 года, а также ожидания ускорения продовольственной инфляции из-за заморозков в Центральной части России в начале мая 2024 года», – отмечает Чернов.

    Также растет напряженность на рынке труда, и темпы кредитования продолжают увеличиваться слишком быстро, отмечает Беленькая. Такой рост инфляции в прежний план ЦБ не входил. Поэтому пока рассчитывать на снижение ставки точно не приходится.

    Еще один фактор, который развязывает руки ЦБ в сторону повышения ставки – это перегрев экономики России. Как известно, с одной стороны, высокая ставка борется с инфляцией, но с другой стороны, замедляет экономические темпы. Но последнее сейчас не так страшно.

    «Высокая ставка всегда тормозит развитие экономики, естественно. Что сейчас делает Центральный банк? Он тормозит развитие экономики, потому что экономика перегрета очевидно», – заявил президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации.

    «У нас экономика точно сильно перегрета, у нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности – на уровне 84%. Это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно»,

    – указал глава Сбербанка.

    По мнению Грефа, ЦБ проводит хоть и неприятную, но достаточно рациональную политику, когда другого пути нет. «Мы знаем примерно, когда по политическим причинам не поднимали ставки и чем потом это заканчивалось. Последний пример – Турция», – напомнил Греф. В Турции Центробанк под давлением президента снижал ставку тогда, когда экономическая теория подсказывала ее повышать. Как следствие, это привело к беспрецедентной девальвации местной валюты и колоссальной инфляции. По словам Грефа, период времени с высокими ставками просто надо пережить.

    И у Центробанка России есть, на самом деле, в запасе еще третий сценарий развития ситуаций – более жесткое повышение ставки регулятором сразу до 19-20%, как это было в 2022 году.

    «Риски состоят в том, что даже повышение «ключа» до 17% может сейчас не ускорить снижение инфляции. Поэтому в попытке ускорить снижение инфляции к цели ЦБ может попытаться дойти до «заградительного» уровня ключевой ставки (который сейчас можно определить только опытным путем), повышая ставку сразу на 200-300 б. п. Результатом этого может стать резкая остановка кредитования и рост проблемных кредитов. Однако на данный момент мы считаем такой сценарий маловероятным», – говорит Беленькая.

    Чернов считает, что если Банк России оставит ключевую ставку на текущем уровне 16% или повысит ставку до 17% или 18%, то в этом году снижения ставки ждать уже не стоит.

    «Ожидать снижения ключевой ставки рефинансирования в 2024 году можно лишь в том случае, если Банк России сначала очень сильно поднимет ставку, скажем, до 20–30% годовых, и это быстро даст свой эффект и охладит инфляцию по аналогии с 2022 годом»,

    – считает Чернов.

    Что же стоит ждать, если с пятницы Центробанк начнет не жестко, а мягко, постепенно повышать ставку до 17%, а потом до 18%?

    «Последствием повышения ставки станет новое повышение стоимости кредита и уровня закредитованности тех, кто брал заем под нефиксированную ставку. Ставки по депозитам банки уже начали повышать, например, Сбербанк, Ozon банк», – отмечает Сергей Раманинов.

    «Ставки по кредитам и вкладам поднимут на величину, аналогичную повышению ключевой ставки рефинансирования, – до 17–18% годовых. Рост ставок поможет замедлить инфляцию в России, но вернуть ее к целевому уровню в 4% в 2024 году уже почти наверняка не получится», – считает Чернов.

    «При повышении ставки курс национальной валюты укрепляется, так как все заимствования в ней становятся дороже, что является дезинфляционным фактором, так как все импортные товары станут дешевле в рублевом эквиваленте.

    На фоне подорожания заимствований в теории должен падать потребительский спрос и охлаждать инфляцию, но эта теория не всегда работает на практике, как показывают темпы инфляции в этом году: темпы кредитования продолжили показывать устойчивый рост даже при высоких ставках.

    Темпы экономического роста при высоких ставках замедляются, так как кредиты на расширение и развитие бизнеса становятся дороже. Однако здесь есть исключения из правил, если действуют различные государственные программы льготного кредитования, субсидирования и т. п.», – рассказывает Чернов.

    Долгосрочное повышение ставки ЦБ означает также укрепление рубля, хотя курс формируется в основном балансом спроса и предложения, поэтому ниже 85-87 рублей за доллар ожидать не стоит, считает Раманинов. Чернов ждет сохранения курса рубля в торговом диапазоне 88–93 рубля за доллар, в котором торгуется уже полгода.

    Темпы экономики от повышения ключевой ставки замедляются, а расходы бюджета – увеличиваются. Расходы бюджета с повышением процентной ставки на 1 п. п. увеличиваются более чем на 200 млрд рублей, говорит замминистра финансов РФ Колычева. В текущих условиях Раманинов ожидает похожий порядок.

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    Банк России стоит перед сложным выбором по ставке

    На этой неделе ЦБ РФ придется принять непростое решение. Либо оставить ставку высокой, либо повысить ее еще сильнее. Причем повышение может быть как мягким, так и жестким. Ни о каком снижении ставки пока речи быть не может. Что пошло не по плану? Подробности

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