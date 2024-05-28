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    28 мая 2024, 09:00 • Экономика

    Рублю обещают пик укрепления

    Российская валюта в конце мая может пройти пик укрепления к доллару, евро и юаню

    Рублю обещают пик укрепления
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Российский рубль продолжает крепнуть к доллару, евро и юаню. Этому способствует не один, а сразу несколько факторов. Однако эксперты опасаются, что пик укрепления рубля может пройти на этой неделе. Уже в самом начале лета экономисты ждут пусть и плавное, но ослабление рубля.

    Евро, доллар и китайский юань продолжают снижаться. Евро и доллар торгуются ниже 96 и 89 рублей соответственно впервые с 30 января, юань торгуется по направлению к 12 рублям. Укрепление рубля началось еще на прошлой неделе, и продолжилось в понедельник.

    Рубль в целом в этом году чувствует себя хорошо. «С начала 2024 года рубль выглядит довольно стабильным. Волатильность в пределах 10% обычно воспринимается инвесторами как невысокая в контексте высокодоходных валют», - отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Для бюджета курс тоже довольно комфортный. «Рублевая цена нефти с начала года превышает отметку 6,5 тыс. рублей за баррель, а в бюджет заложена цена 6,4 тыс. рублей за баррель. Текущий уровень обменных курсов проходит по грани прогнозных параметров бюджета. Тем не менее, для бюджета важна не столько краткосрочная динамика рубля и нефти, сколько их среднесрочные параметры. Поэтому можно говорить, что текущая динамика рубля комфортна для бюджета»,  - указывает эксперт.

    На укрепления рубля влияют как внешние, так внутренние факторы. «Среди внешних факторов, влияющих скорее не на укрепление рубля, а на ослабление доллара, является ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом. Кроме того, стали общедоступными данные по растущей инфляции в США и данные о перегреве на американском рынке труда»,  - говорит руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

    Среди внутренних факторов эксперты отмечают в качестве поддержки рубля в последнюю неделю мая прежде всего выплату налогов.

    «Экспортеры продают на рынке дополнительные объемы валюты, готовясь к фискальным платежам, пик которых придется на вторник, 28 мая»,  - отмечает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

    «Кроме налогового периода на укрепление рубля влияют два очень важных фактора – сохранение обязательной продажи валютной выручки экспортерами и сокращение в мае покупок валюты Минфином в бюджет по сравнению с апрельским уровнем вдвое. На наш взгляд, в моменте это самые главные причины», - говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    Помог рублю также рост доходов бюджета. По итогам января-апреля 2024 года нефтегазовые доходы бюджета выросли на 82% в годовом выражении, а дефицит госбюджета сократился до 0,8% от ВВП.

    Кроме того, в пользу рубля могут играть задержки с оплатой импорта, так как вторичные санкции создали временные сложности с зарубежными торговыми операциями. Сложности в платежной инфраструктуре и затоваривание складов импортеров приводят к сокращению импорта, что на фоне высоких цен на нефть увеличивают чистый приток валюты в страну, добавляет Евстифеев.

    Что ждет рубль в ближайшие несколько недель? В пользу рубля могут сыграть два фактора.

    На следующей неделе состоится два важных события, которые могут оказать влияние на валютные курсы. Во-первых, это заседание комитета ОПЕК+, где странам-экспортерам нефти придется договориться о дополнительном снижении ежедневной нефтедобычи или о том, чтобы оставить объемы на текущем уровне. При этом, против сокращения выступает Ирак. «В случае снижения нефтедобычи валюты стран-экспортеров как держателей предложения укрепятся, а европейских и азиатских стран как основных потребителей, которые формируют спрос, — скорее всего, ослабнут»,  - отмечает Александр Шнейдерман.

    Второе важное событие – это заседание Центробанка 7 июня по ключевой ставке. «Сложились предпосылки для увеличения ставки, что также укрепит рубль за счет сдерживания внутрироссийской инфляции»,  - говорит Шнейдерман.

    Мнения экспертов сходятся, что окно укрепления рубля будет недолгим, но оценки расходятся в том, насколько оно будет недолгим – неделю или больше.

     «Укрепление рубля может продлиться на этой неделе, и доллар может упасть до 88 рублей. На следующей неделе можно ожидать коррекции доллара вверх, до 89–89,5 рубля. В течение июня можно будет ожидать, что доллар, скорее всего, после объявления решения ЦБ РФ по ключевой ставке 7 июня, снова пойдет вниз. Но ниже 87 рублей, скорее всего, в этом году доллар уже не упадет. Геополитический фон по-прежнему остается сложным. США и ЕС продолжают политику санкций, которые в моменте работают на ослабление рубля. Инфляция пока продолжает расти, ФРС США будет сохранять жесткую монетарную политику, а значит – и сильный доллар, как минимум до четвертого квартала текущего года, да и возможный «прилет черных лебедей», то есть возникновения неблагоприятных для российской экономики внешних факторов, о которых пока ничего не известно, тоже никто не отменял. Поэтому повторения летней ситуации 2022 года, когда доллар упал ниже 60 рублей, мы точно не ожидаем»,  - рассуждает Мильчакова.

    Однако Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам», полагает, что после незначительного укрепления до 87,5 рубля, в начале следующего месяца мы увидим ослабление рубля.

    «Оценивая баланс факторов, можно предположить, что рубль находится у пика своего укрепления, и уже на этой неделе доллар может отправиться к 90.

    Все-таки спрос на валюту на внутреннем рынке остается высоким. К этому сейчас добавятся покупки валюты выезжающими за рубеж в летние отпуска. Давление на рубль также формируют повышенные бюджетные расходы»,  - оценивает Александр Бахтин. По его мнению, до конца года более вероятно плавное ослабление рубля в сторону 93-94 за доллар. Хотя многое будет зависеть от цен на нефть, санкционного фона, сроков начала снижения ключевой ставки Банком России, а также динамики доллара на мировом рынке.

    «Сложно говорить о конкретных значениях курсов без детальной статистики по внешней торговле РФ. В то же время, очевидно, что динамика импорта будет восстанавливаться по мере исчерпания складских запасов, что приведет к росту спроса на валюту, и как итог, к ослаблению рубля. Второй и третий кварталы года традиционно сезонно слабые с позиции платежного баланса. Спрос на основные статьи российского экспорта снижается в эти периоды, при этом спрос на валюту со стороны населения растет. Мы ожидаем плавного ослабления рубля к началу осени, чему будет способствовать уменьшение влияния на рубль действия бюджетного правила, и, вероятно, более низкие цены на нефть. К концу года наш базовый прогноз предполагает ослабление рубля до 96 рублей за доллар»,  - говорит Владимир Евстифеев.

    Потавин ждет к концу года 95-98 рублей за доллар. «Сильный рубль не слишком позитивен для экспорта, поскольку рублевая выручка при этом снижается. Для импорта укрепление рубля умеренно позитивно, в основном для зарубежной техники, но только при условии длительного укрепления рубля, хотя бы в течение пары месяцев»,  - заключает эксперт.

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