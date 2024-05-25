Хранить деньги в России стало выгодней, чем на Западе

Tекст: Ольга Самофалова

В 2023 году состоятельные россияне потеряли интерес к хранению своих сбережений в европейских странах и вернули в Россию триллионы рублей, говорится в исследовании аналитической компании Frank RG. За этот период число российских банковских клиентов с капиталом более 100 млн рублей в России выросло в полтора раза. Их насчитывается теперь 21,8 тыс.

Годом ранее их, наоборот, стало меньше сразу более чем на четверть (26%), то есть в 2022 году богатые россияне уводили свои капиталы за границу. Но в 2023 году наблюдалась обратная тенденция. Эксперты Frank RG связывают происходящее с сокращением оттока капитала из России.

По данным исследования, объем финансового капитала богатых россиян внутри страны вырос в 2023 году на 62% - до 13,1 трлн рублей с 8,1 трлн годом ранее. Такой рост произошел за счет притока нового капитала (35,4% от прироста, или чуть меньше 3 трлн рублей), изменений на фондовом рынке (13,2%), валютной переоценки (8,9%) и роста за счет депозитов (4,2%).

Большинство ранее популярных юрисдикций для обслуживания теряют состоятельных клиентов из России, наибольший отток наблюдается среди европейских стран. Так, доля богатых россиян, хранящих сбережения в ЕС и Великобритании, снизилась с 20% до 11%, в Швейцарии – с 20% до 6%, в США же доля снизилась с 5% до 3%.

Правда, снижается использование и дружественных юрисдикций: Турцию для обслуживания финансов выбирали в прошлом году лишь 5% богатых россиян против 8% годом ранее, ОАЭ - 16% против 17% в 2022 году. Единственной юрисдикцией, которая смогла привлечь новых состоятельных клиентов из России, стал Гонконг - доля выросла до 3% с 2%.

Богатые россияне возвращают свои деньги в Россию по двум причинам - хранить их в России безопасней, а, во-вторых, выгодней.

«Хранение сбережений за рубежом – это скорее вопрос доверия или налоговой оптимизации в случае офшорных юрисдикций. Когда стало понятно, что капиталам в периметре недружественных стран может угрожать заморозка, то репатриация проявилась естественным образом», – отмечает Альберт Короев, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Некоторые зарубежные банки даже не хотели иметь дело с российскими клиентами и просили их уйти.

«Основной причиной для притока капитала в Россию, на наш взгляд, являются санкции и их последствия. Мировые резервные валюты, кроме юаня, для россиян сегодня токсичны, так как страны Запада в любой момент могут полностью запретить россиянам операции со своими наличными валютами, а в валютах дружественных стран хранить деньги рискованно, так как большинство из таких валют неустойчивы и сильно подвержены влиянию политических рисков», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. Спастись от девальвации той же турецкой лиры крайне тяжело.

«Все санкции, которые были приняты до сих пор, действуют именно на очень богатых граждан, так как простые граждане свои деньги за рубежом не хранят. Кроме того, возвращают свои деньги в страну те состоятельные россияне, которые хотят продолжать жить в России, чтобы их проще было тратить внутри страны», – говорит руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Кроме того, из-за высокой ключевой ставки в России хранить деньги здесь стало выгодней, чем на зарубежных счетах.

«Хранить деньги в российских банках на депозитах и в других рублевых активах сегодня выгодно, поскольку в России процентные ставки по рублевым вкладам и другим рублевым активам, например, государственным и корпоративным облигациям, намного выше, чем по вкладам в иностранных валютах»,

- говорит Мильчакова.

«Судя по подсчетам аналитиков, депозиты состоятельных россиян выросли на 4,2%. Это на первый взгляд небольшая цифра, но в абсолютном выражении это большой объем средств, который поступил в российскую банковскую систему. И эти деньги, конечно же, помогают российской экономике и работают на нее. Поэтому здесь мы видим исключительно позитив для экономической системы РФ», – говорит Шнейдерман.

Это также оказывает положительное влияние на курс рубля и помогает ЦБ бороться с инфляцией. «Для России приток капитала в рублевые активы, хотя бы на вклады в банках, важен тем, что он способствует повышению доверия к рублю как к средству сбережения. Рост популярности рублевых вкладов важен и для продолжения борьбы с инфляцией.

Чем больше рублей будет храниться на вкладах, тем больше это будет оказывать влияние на снижение инфляции и способствовать стабильности российской экономики»,

– отмечает Мильчакова.

Кроме того, добавляет Шнейдерман, благодаря притоку капитала на 13,2% увеличился объем средств на фондовом рынке, а это большой показатель. Приток средств в акции российских компаний также поддерживают бизнес в России, что положительно сказывается на ВВП.

Капитал возвращается не только на банковские вклады. Предприниматели активно стали возвращаться в Россию, перерегистрируя свои активы. Сыграло свою роль и то, что Россия приостановила действия соглашения об избежании двойного налогообложения, что заставило многие компании возвращать свои капиталы, например, из кипрского офшора и других офшорных зон. Bloomberg подсчитывал, что с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года россияне репатриировали активы на сумму более 50 млрд долларов.

При этом, российский бизнес в целом начал больше вкладывать в российскую экономику. В 2023 году был зафиксирован рекордный за последние 12 лет рост инвестиций на 10%. Этому также способствовали санкции и выгода вложений в реальный сектор российской экономики.