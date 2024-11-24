Минобороны сообщило о перехвате 34 украинских БПЛА за ночь

ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска

Балицкий сообщил о ракетной атаке ВСУ на порт Бердянска, пострадавших нет

Tекст: Вера Басилая

Балицкий в своем Telegram-канале заявил, что в результате ракетной атаки по порту в Бердянске никто не пострадал. Возникшие очаги возгорания были оперативно ликвидированы.

По его словам, атака не повлияла на работоспособность порта. Он призвал жителей Бердянска сохранять спокойствие.

Губернатор также заявил, что находится на постоянной связи с оперативными службами для координации всех необходимых мер безопасности и восстановления нормального функционирования порта.

Ранее в октябре Вооруженные силы Украины атаковали порт Бердянска при помощи дронов-камикадзе, в результате чего была повреждена инфраструктура морского торгового порта.