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Минобороны сообщило о перехвате 34 украинских БПЛА за ночь
ПВО перехватили 34 беспилотника над четырьмя регионами России за ночь
Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотных летательных аппарата в Курской, Липецкой, Белгородской и Орловской областях.
Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотника. Как передает РИА «Новости», основные действия происходили над четырьмя регионами России.
Наибольшее количество беспилотников было зафиксировано в Курской области, где было уничтожено 27 аппаратов. В Липецкой области удалось перехватить четыре беспилотника. В Белгородской области сбито два беспилотника. В Орловской области уничтожен один беспилотник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подросток умер после атаки украинского беспилотника на Горловку, а силы ПВО сбили две ракеты и 27 дронов над Курской областью.