Иранские силы нанесли ракетные удары по базам США на Ближнем Востоке
КСИР уничтожил ангары и топливные хранилища США в ОАЭ и Кувейте
Ангары и топливные хранилища на американских военных базах в ОАЭ и Кувейте оказались разрушены в результате массированного удара с применением ракет и дронов.
Корпус стражей исламской революции отчитался об ударах по базам Аль-Минхад и Али ас-Салем, передает РИА «Новости».
В заявлении пресс-службы говорится: «В ходе гибридной операции ВМС КСИР уничтожили ангары и топливные хранилища США и Израиля на военных базах Аль-Минхад и Али ас-Салем с помощью большого количества баллистических ракет и БПЛА».
Тегеран назвал атакованные объекты источником агрессии против иранских островов в Персидском заливе. Удары стали ответом на действия противника в последние дни.
Вашингтон и Израиль начали наносить удары по территории исламской республики 28 февраля. В результате обострения конфликта фактически остановилось судоходство через Ормузский пролив, что привело к росту мировых цен на топливо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции накануне сообщил об атаке на кувейтскую базу Али ас-Салем и объект «Аль-Вафа».
Ранее иранские военные нанесли удары ракетами и беспилотниками по американским объектам в ОАЭ и Бахрейне.