Тбилиси и Киев решили восстановить работу ГУАМ

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Подтверждена готовность к взаимовыгодному двустороннему сотрудничеству по всем сферам, представляющим взаимный интерес, а также к координированным усилиям в Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ», – сообщило украинское посольство в Грузии по итогам встречи.

Отмечается также, что Грузия предоставила информацию о перспективах для Украины стратегических инфраструктурных проектов страны, в том числе в контексте развития «Срединного коридора».

Организация ГУАМ основана в противовес СНГ в 1997 году, некоторое время в нее входил и Узбекистан. Продолжительное время встречи в ГУАМ на высоком уровне не проводятся. Штаб-квартира находится в Киеве. Россия еще к двадцатилетию ГУАМ заявила, что структура не продемонстрировала политических и экономических успехов и ее деятельность носит декларативный характер.