Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.2 комментария
Тбилиси и Киев решили восстановить работу ГУАМ
Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили, недавно назначенный также спецпредом премьер-министра по России, и временный поверенный в делах Украины в Грузии Дмитро Бережный во время переговоров в Тбилиси договорились скоординировать усилия по работе организации ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Подтверждена готовность к взаимовыгодному двустороннему сотрудничеству по всем сферам, представляющим взаимный интерес, а также к координированным усилиям в Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ», – сообщило украинское посольство в Грузии по итогам встречи.
Отмечается также, что Грузия предоставила информацию о перспективах для Украины стратегических инфраструктурных проектов страны, в том числе в контексте развития «Срединного коридора».
Организация ГУАМ основана в противовес СНГ в 1997 году, некоторое время в нее входил и Узбекистан. Продолжительное время встречи в ГУАМ на высоком уровне не проводятся. Штаб-квартира находится в Киеве. Россия еще к двадцатилетию ГУАМ заявила, что структура не продемонстрировала политических и экономических успехов и ее деятельность носит декларативный характер.