Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».15 комментариев
Полиция поймала седьмого подозреваемого в подготовке теракта на авиабазе Фэрворд
Правоохранители задержали седьмого подозреваемого в подготовке атаки на авиабазу Фэрфорд, в лондонском районе Вестминстер арестовали 22-летнего местного жителя по делу о планировании террористического акта на военном объекте.
Британские правоохранительные органы продолжают расследование инцидента вокруг военной авиабазы Фэрфорд. Очередной задержанный оказался гражданином Британии, передает ТАСС со ссылкой на контртеррористическую полицию и корпорацию Би-би-си.
Молодой человек стал седьмым фигурантом дела о подготовке атаки. Шестеро других подозреваемых ранее были отпущены под залог.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября британская полиция ввела режим чрезвычайной ситуации возле военного аэродрома Фэрфорд.
Ранее правоохранительные органы отпустили под залог шестого подозреваемого.
Из-за угрозы масштабной атаки Соединенные Штаты передислоцировали с данного объекта стратегические бомбардировщики B-1.