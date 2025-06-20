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Путин объяснил падение доли «Большой семерки» в мировой экономике
Изменения в мировой экономике вызваны объективными тенденциями мирового развития, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.
«Изменения происходят вне зависимости от того, будем мы им способствовать, или нет. Это объективные тенденции мирового развития», – сказал глава государства. По его словам, они связаны с тем, что появляются новые экономические лидеры.
«Посмотрите за предыдущие годы, как изменялась доля так называемой «Большой семерки» в мировой экономике? Она уменьшается из года в год. И как растет доля тех стран, которые объединились в рамках БРИКС. Это объективный процесс. Он не связан даже с какими-то столкновениями, с какими-то острыми вооруженными конфликтами. Он продолжается на протяжении десятилетий», – указал президент.
Иногда звучат заявления о том, что Россия сделала внезапный поворот в сторону развития отношений с Глобальным Югом и с Азией.
«Да нет, мы же давно приняли эти решения, имея в виду тенденции мирового развития. Они объективный характер носят», – сказал Путин.
«Мне кажется, все, что делает Россия, направлено на то, чтобы объединить усилия всех наших партнеров, всех наших друзей, всех, кто хочет работать с Россией, для решения этих общемировых цивилизационных задач», – подчеркнул он.