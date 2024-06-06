Учитель Пронев: Пушкин – очень неудобная фигура для противников России

Tекст: Олег Исайченко

«В нашей стране русский язык является государствообразующим фактором. Он объединяет множество народов с самыми разными взглядами. Именно поэтому его сохранение способствует укреплению нашей идентичности и обеспечивает национальную безопасность», – сказал Николай Пронев, лектор Российского общества «Знание», учитель русского языка и литературы.

«Если народ перестанет осознавать свой язык, то все больше и больше слов будут замещаться иностранными. В таком случае люди потеряют сплоченность, которая проявляется в речи. Это первый шаг на пути к культурному захвату противником», – подчеркивает он.

По словам собеседника, в ряде стран постсоветского пространства, где «русский язык имеет большое значение, от него пытаются отказаться». «Кто-то вообще сносит памятники Александру Пушкину. Наших оппонентов он в некотором смысле пугает», – полагает спикер.

«Прочтя произведения поэта, люди могут осознать, что мы не «орки», как называют россиян в некоторых государствах, а душевный народ, который не желает никому зла. Кроме того, Александр Сергеевич – живое свидетельство того, что можно быть русским душой, имея любые корни. Все это делает его очень неудобной фигурой для противников России», – поясняет собеседник.

«Однако вряд ли у оппонентов получится достичь успеха. Русский язык – это часть мировой культуры и науки. На нем разговаривает более 250 млн человек по всей Земле. Тем не менее нам стоит уделять особое внимание сохранению языка, в том числе за рубежом. И россияне в этом могут оказать серьезную помощь, например, создавая новые художественные произведения», – резюмировал Пронев.

6 июня ежегодно в день рождения великого поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Пушкина в России и в мире отмечается День русского языка. Решение о проведении праздника было принято Департаментом общественной информации (ныне Департамент глобальных коммуникаций) Секретариата ООН 20 февраля 2010 года.

Русский язык занимает важное место в международных отношениях и дипломатии, заявила в этом году генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая. «Будучи одним из шести официальных языков ООН, русский язык занимает важное место в международной дипломатии и сотрудничестве», – сказала она

В России праздник был учрежден в 2011 году. Это было сделано в целях сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов страны, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.