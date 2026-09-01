Путин заявил о «тысяче вопросов» из-за возможного вступления Армении в ЕС

Tекст: Денис Тельманов

Глава государства обсудил перспективы экономического взаимодействия на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает «Интерфакс». «Надеюсь, все кризисные явления когда-то пройдут. Но даже когда они пройдут, вот были хорошие отношения с Европой, договориться было очень сложно», – сказал он.

Путин отметил, что даже в период хороших отношений России и европейских стран сторонам было непросто договариваться по отдельным вопросам. При этом он выразил надежду, что существующие кризисные явления в будущем завершатся.

«Надеюсь, все кризисные явления когда-то пройдут. Но даже когда они пройдут, вот, были хорошие отношения с Европой, договориться было очень сложно», – сказал президент России.

По словам Путина, возможное изменение статуса Армении в отношениях с Европейским союзом может затронуть множество вопросов, связанных с торговлей и поставками товаров и услуг.

«В этой связи точно совершенно возникнут проблемы, связанные с поступлением через Армению европейских товаров на наш рынок, услуг и так далее. Там тысяча вопросов. Нам бы хотелось понять, что будет в этой сфере происходить», – продолжил Путин.

Ранее президент России заявил, что стремление Армении к вступлению в ЕС является законным правом страны, однако подобный курс может создать сложности, в том числе связанные с дальнейшим пребыванием республики в Евразийском экономическом союзе.