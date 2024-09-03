С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.0 комментариев
Путин назвал перспективным сотрудничество с Монголией в газовой сфере
Сотрудничество России и Монголии в газовой сфере перспективно, сейчас проходит госэкспертизу проект газопровода из России в Китай через монгольскую территорию, сообщил президент Владимир Путин по итогам переговоров с главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
«Видим хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере. Завершена разработка проектной документации газопровода «Союз Восток» протяженностью почти в тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду», – передает слова президента России ТАСС.
Путин подчеркнул, что «речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию: рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей». «Газпром готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны», – сказал глава государства.
Эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Петр Камина пояснил газете ВЗГЛЯД, что визит Путина в Монголию имеет стратегический характер для развития отношений двух стран в сфере энергетики.