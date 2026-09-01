В Кремле удивились выступлению Пашиняна на армянском языке на саммите ШОС

Ушаков счел странной речь Пашиняна на армянском языке на саммите ШОС

Tекст: Валерия Городецкая

Ушаков назвал странным решение Пашиняна выступить на родном языке, передает РИА «Новости».

«Он, наверное, узнал, что возможен перевод с армянского на другие языки, и произнес свою речь на армянском. Это редко, раньше он, по-моему, такого не допускал на встречах», – отметил Ушаков.

Помощник главы государства добавил, что Пашинян владеет русским языком. При этом он подчеркнул, что армянский является государственным языком в Армении.

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

Месяцем ранее глава армянского правительства указал на невозможность одновременного участия страны в ЕАЭС и Евросоюзе.

При этом политик подтвердил намерение Еревана продолжить работу в рамках Евразийского экономического союза.