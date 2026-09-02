Минпросвещения ограничило время проведения школьных уроков

Tекст: Катерина Туманова

«Режим учебного дня школа устанавливает самостоятельно и закрепляет его в своем локальном нормативном акте. При этом должны учитываться следующие требования СанПиН: уроки могут начинаться не ранее 8:00, все основные учебные занятия должны закончиться не позднее 19:00», – сказал он РИА «Новости».

Эксперт добавил, что между основным расписанием и началом кружков или второй смены требуется перерыв длительностью не менее 30 минут. Для секций дополнительного образования действуют отдельные возрастные ограничения.

Занятия детей до семи лет должны завершаться до 19:30. Ученики от 8 до 15 лет могут посещать кружки до 20:00 часов, а подростки до 18 лет – максимум до 21 часа вечера.

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