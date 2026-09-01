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    Украину вернули в эпоху дефицита
    Моди опубликовал совместное фото с Путиным в автомобиле
    Педагог назвала главные ошибки родителей при покупках канцелярии для школьников
    Известный по мему «Сафонов, оплатить!» помощник Жириновского погиб в зоне СВО
    Токаев: Никогда в истории не было конфликта между казахами и русскими
    Путин заявил, что Россия движется по пути к завершению конфликта на Украине
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    Банк России решил изменить день вступления в силу новой ключевой ставки
    Депутат Рады сообщил о скором присвоении Киеву статуса прифронтовой зоны
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    26 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    13 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

    2 комментария
    1 сентября 2026, 03:18 • Новости дня

    Кравцов раскрыл число уроков и их длительность у первоклассников

    Tекст: Катерина Туманова

    Первые два месяца учебы у первоклассников будет по три урока в день длительностью 35 минут, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    «В сентябре и октябре ребята будут заниматься по три 35-минутных урока в день, в ноябре и декабре – по четыре, а с января продолжительность уроков увеличится до 40 минут», – сказал он ТАСС.

    Кравцов отметил понимание сложности момента: поступление в школу – важный этап не только для ребенка, но и для всей семьи.

    «Поэтому наша задача – сделать этот переход максимально комфортным», – добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр Кравцов объявил об отмене оценок и контрольных для первоклассников. Минпросвещения сообщило о сокращении учебного года для первоклассников и о дополнительных каникулах для них.

    Психолог назвал правила подготовки первоклассников к школе.


    31 августа 2026, 20:45 • Новости дня
    Российские биржевые индексы резко выросли после слов Путина об Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Отечественный фондовый рынок продемонстрировал стремительный подъем на фоне слов президента России Владимира Путина о стремлении Москвы завершить конфликт на Украине.

    Торги на отечественных площадках отреагировали позитивной динамикой на заявления главы государства, передает ТАСС. На полях саммита ШОС Путин сообщил индийскому премьеру Нарендре Моди, что Москва предпринимает усилия для завершения конфликта на Украине.

    До выступления российского лидера индекс Мосбиржи показывал умеренный рост на 0,7%, находясь на отметке 2129 пунктов. Однако уже через несколько минут показатель взлетел на 2,93%, достигнув 2178 пунктов.

    Аналогичная ситуация наблюдалась с индексом РТС. Изначально демонстрировавший небольшое падение, показатель быстро перешел к росту и прибавил 2,09%, зафиксировавшись на отметке 794 пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о направлении усилий на завершение украинского конфликта.

    Неделей ранее российский рынок акций продемонстрировал ускорение роста на фоне приезда директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

    В январе индексы Мосбиржи и РТС значительно прибавили после заявлений спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа.

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    31 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море

    Каллас: Европа задержала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море.

    По ее словам, это судно принадлежит к так называемому «теневому флоту» России, передают «Вести». «Нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением международного морского права, был задержан силами операции EUNAVFOR MED IRIN 30 августа в Средиземном море для проверки», – написала политик в социальной сети X.

    Дипломат уточнила, что за последние месяцы это уже шестое подобное судно, прошедшее процедуру досмотра. Дальнейшую борьбу с «теневым флотом» министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить во вторник на встрече в Ирландии.

    В июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о праве России атаковать перевозящие грузы противника суда.

    В конце прошлого года главы МИД европейских стран внесли в черный список 40 подозреваемых в перевозке российских углеводородов кораблей.

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    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

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    31 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Известный по мему «Сафонов, оплатить!» помощник Жириновского погиб в зоне СВО
    Известный по мему «Сафонов, оплатить!» помощник Жириновского погиб в зоне СВО
    @ с личной страницы vk.com

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне специальной военной операции погиб Александр Сафонов, известный помощник основателя ЛДПР Владимира Жириновского и герой популярного мема «Сафонов, оплатить!».

    О гибели Сафонова в зоне специальной военной операции сообщил бывший депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    Сафонов заключил контракт с Министерством обороны и отправился на фронт, где провел четыре года. В зоне боевых действий он командовал штурмовым отделением. Известно, что военнослужащий принимал участие в тяжелых боях за Константиновку в Донецкой народной республике.

    Широкую популярность Сафонов приобрел после того, как в 2014 году в Сети распространилось видео с Владимиром Жириновским, где экс-лидер ЛДПР выбирает в аптеке необходимые препараты и просит помощника оплатить покупку, обращаясь к нему со словами: «Сафонов, оплатить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Сафонов отправился участвовать в специальной военной операции.

    В июле российские войска полностью освободили Константиновку.

    Этот город служил крупнейшим логистическим центром противника в Донбассе.

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    31 августа 2026, 21:09 • Новости дня
    В Мах можно будет предъявлять QR-коды вместо бумажных прав и СТС
    В Мах можно будет предъявлять QR-коды вместо бумажных прав и СТС
    @ Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие месяцы российские автомобилисты получат техническую возможность демонстрировать водительские удостоверения и СТС прямо в национальном мессенджере Max, сообщили в Минцифры.

    В скором времени функционал цифровых автомобильных документов значительно расширится. «Техническая возможность для предъявления электронных документов в мессенджере Max будет реализована в ближайшие месяцы», – сообщается в канале Минцифры в Max.

    В настоящее время загрузить цифровые копии можно в государственном приложении «Госуслуги Авто». В конце января аудитория этого сервиса достигла 20 млн человек.

    Программа позволяет не только хранить данные, но и оформлять аварии онлайн, подавать заявления по ОСАГО и общаться с другими водителями.

    При этом ранее в министерстве подчеркивали, что использование виртуальных СТС и водительских удостоверений при проверке инспекторами ГИБДД пока носит экспериментальный характер.

    Сотрудники Госавтоинспекции сохраняют за собой право потребовать у автомобилиста оригинальные бумажные версии документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство предложило разрешить водителям предъявлять права через платформу Max.

    В июле текущего года Верховный суд России разрешил автовладельцам не возить с собой бумажный полис ОСАГО.

    В прошлом году пользователи приложения Max получили быстрый доступ к электронным версиям своих ключевых документов из Госуслуг.

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    31 августа 2026, 17:40 • Новости дня
    Минобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
    Минобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам Вооруженных сил Украины в Киевской и Одесской областях, сообщило Минобороны.

    В частности, поражен логистический центр «DHL Логистик» в населенном пункте Погребы, сообщается в канале ведомства в Max. На его складах хранились дроны различного назначения и комплектующие к ним.

    Кроме того, удар пришелся по торгово-логистическому центру «Заммлер склад» в Борисполе. Этот объект использовался для хранения и распределения военных грузов, которые поставлялись украинской армии западными странами.

    В Одесской области поражен логистический центр в Нерубайском, задействованный для распределения военных грузов, доставляемых в порт Одессы. Также в порту Южный уничтожено сухогрузное судно с военным имуществом для украинских войск.

    Ранее российские войска нанесли поражение логистическим центрам и складам боеприпасов украинской армии.

    До этого ударные беспилотники атаковали сухогруз с военным грузом в порту Южный.

    Перед этим Вооруженные силы России поразили логистический центр в Киевской области.

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    31 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Раскрыто содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

    Politico: В новый пакет антироссийских санкций ЕС включат 1600 физлиц и юрлиц

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники планируют утвердить новые антироссийские санкции, под действие которых попадут 1600 физических и юридических лиц, пишет Politico.

    Очередной список рестрикций станет одним из самых крупных с 2022 года, отмечает Politico, передает РИА «Новости». Ожидается, что европейские лидеры одобрят эти меры на предстоящей встрече в октябре.

    «Стратегия заключается в том, чтобы задействовать все возможные средства», – заявил собеседник издания.

    Кроме того, участники обсуждения вновь подняли вопрос о возможном использовании замороженных российских активов.

    Напомним, европейские власти запланировали утверждение 22-го пакета ограничений на осень.

    В июле Совет ЕС утвердил 21-й раунд антироссийских санкций.

    Перед этим европейские дипломаты столкнулись с нехваткой идей для новых рестрикций.

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    31 августа 2026, 15:10 • Новости дня
    Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend

    «АвтоВАЗ» запустил продажи модернизированной Lada Niva Legend от 1,2 млн рублей

    Стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Niva Legend в четырех комплектациях по цене от 1,2 млн рублей.

    «АвтоВАЗ» начинает продажи обновленной Lada Niva Legend, передает ТАСС. «Классический внедорожник получил множество важных изменений – от нового двигателя до оцинкованных элементов кузова и подушки безопасности водителя», – сообщили в пресс-службе компании.

    Стоимость базовой версии «Классик» начинается от 1,2 млн рублей. Комплектация «Драйв» обойдется покупателям от 1,3 млн рублей, «Урбан» – от 1,35 млн рублей, а «Черная серия» – от 1,37 млн рублей.

    Машина оснащена 1,8-литровым мотором мощностью 90 лошадиных сил с увеличенным на 24 Н·м крутящим моментом. Расход топлива снизился с 9,9 до девяти литров на 100 километров. Кроме того, в конструкции кузова впервые использованы оцинкованные детали, включая капот и крышу.

    В июле отечественный автогигант начал серийный выпуск модернизированного внедорожника.

    Ранее руководитель предприятия Максим Соколов анонсировал старт сборки автомобиля с новым двигателем.

    Премьеру обновленной модели производитель подготовил для Петербургского международного экономического форума.

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    31 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия движется по пути к завершению конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва движется в направлении завершения украинского конфликта. Об этом российский лидер сказал во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС.

    В ходе беседы глава индийского правительства затронул ситуацию на Украине. Моди отметил необходимость мирного урегулирования и призвал «двигаться именно в этом направлении», передает РИА «Новости».

    Кроме того, премьер-министр Индии предложил обсудить связанные с этим вопросы и поделился ожиданиями от предстоящего визита Путина в Нью-Дели. В сентябре российский президент должен принять участие в саммите БРИКС.

    В ответ Путин заявил, что Россия придерживается обозначенного направления. «Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути [перехода к миру] и двигаемся», – сказал президент России после выступления Моди.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на приближение финала украинского кризиса.

    Как отмечают военные эксперты, в ситуации, когда украинский режим постоянно выступает с новыми угрозами в адрес России, обещая предельно эскалировать конфликт,  для Москвы эффективным способом ответа является нанесение в опережающем порядке еще большего урона украинской военной и экономической инфраструктуре. Тем самым, сокращая для Украины возможность затягивания конфликта.

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    31 августа 2026, 19:10 • Новости дня
    Глава Россельхознадзора допустил отзыв лицензии у производителя вакцины «Мультикан-8»
    Глава Россельхознадзора допустил отзыв лицензии у производителя вакцины «Мультикан-8»
    @ Pia Bayer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россельхознадзор рассматривает возможность отзыва лицензии у создателей препарата для животных «Мультикан-8» из-за предварительных данных о нарушениях в процессе его изготовления, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

    Данкверт сообщил о возможной приостановке производства препарата в интервью журналисту Александру Юнашеву, размещенном в его канале в Max. В настоящее время специалисты проверяют качество вакцины для собак на предмет соблюдения необходимых норм.

    «Предварительные данные показывают, что могло быть нарушение технологий. Нарушение технологий – это серьезно, вплоть до отзыва лицензии», – подчеркнул глава Россельхознадзора. При этом он добавил, что окончательные выводы делать рано, так как проверка еще не завершена.

    На вопрос о безопасности применения «Мультикана-8» для животных Данкверт затруднился дать однозначный ответ. По его словам, ведомство направило запрос в прокуратуру для получения разрешения на забор образцов препарата, однако ответ пока не поступил. Он отметил, что без соответствующей санкции специалисты не имеют права проводить отбор проб, несмотря на желание ускорить этот процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Ветбиохим» отозвала партию препарата после гибели собак в Ярославской области. Россельхознадзор обратился в прокуратуру для проведения совместной проверки предприятия. Позже ведомство приостановило обращение двух серий вакцины «Мультикан-8».

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    31 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    США обогнали Россию по поставкам нефти в Турцию

    США в июне впервые обогнали Россию и стали крупнейшим поставщиком сырой нефти в Турцию. На американское сырье пришлось 21% всего турецкого импорта.

    Как сообщает газета Sozcu со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в июне Анкара импортировала из США 570 тыс. 676 тонн сырой нефти. При этом в первые четыре месяца 2026 года американская нефть вообще не поставлялась в страну. В мае ее доля выросла до 13%, а уже в июне достигла 21%. По данным американской статистики, в мае Турция стала 11-м крупнейшим покупателем нефти из США.

    В то же время общий объем импорта сырой нефти Турцией в июне сократился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,66 млн тонн. Поставки сырой нефти и нефтепродуктов в совокупности снизились на 12,9%, составив 4,02 млн тонн. В этой более широкой категории Россия пока сохраняет первое место с объемом 1,52 млн тонн. США заняли вторую строчку с 570 тыс. 676 тонн, а Казахстан – третью с 464 тыс. 022 тонн.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году и сокращения закупок российского сырья западными странами Турция стала одним из крупнейших покупателей нефти из России.

    Однако впоследствии турецкие нефтеперерабатывающие предприятия начали активнее диверсифицировать поставки. Помимо России, они стали закупать сырье у Казахстана, Ирака, Бразилии, Гайаны и США. На изменение структуры импорта повлияли санкции против российских энергетических компаний, а также перебои с поставками через Черное море.

    Турция также нарастила закупки дизельного топлива в США и Индии. В августе объемы импорта достигли рекордных уровней после того, как Россия ввела запрет на экспорт дизеля, а конфликт вокруг Ирана нарушил работу других маршрутов поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем импорта Турции из России за первые четыре месяца текущего года уменьшился на 3,5 млрд долларов. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы на фоне антироссийских санкций стали наращивать закупки сырья у альтернативных поставщиков. Американские власти неоднократно призывали Анкару полностью отказаться от приобретения российских энергоносителей.

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    31 августа 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин расширил штат центрального аппарата ФСО

    Путин расширил штат центрального аппарата ФСО до 812 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин увеличил предельную численность центрального аппарата ФСО до 812 человек.

    Глава государства утвердил новые нормативы, согласно которым максимальное число сотрудников охранного ведомства возросло на 27 позиций, передает РИА «Новости».

    «Установить с 1 июля 2026 года предельную численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны Российской Федерации в количестве 812 человек», – отмечается в тексте указа президента.

    До этого штатное расписание ведомства корректировалось 1 января 2025 года. Тогда лимит был установлен на уровне 785 служащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2024 года президент России расширил штат центрального аппарата Федеральной службы охраны.

    В декабре 2024 года ведомство запланировало изменение цвета меховых шапок-ушанок военнослужащих с серого на иссиня-черный.

    В июле текущего года глава государства увеличил штатную численность Вооруженных сил страны до 2,42 млн единиц.

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    31 августа 2026, 19:21 • Новости дня
    Педагог назвала главные ошибки родителей при покупках канцелярии для школьников

    Заслуженный учитель Шевченко предостерегла родителей от тяжелых портфелей и яркого декора для школьников

    Педагог назвала главные ошибки родителей при покупках канцелярии для школьников
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Собирая ребенка в школу, родителям стоит выбирать канцелярию не только по цвету и дизайну. Ручки и карандаши должны быть удобны ребенку, а лишние украшения и интерактивные элементы способны мешать занятиям, сказала газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель Кубани, учитель начальных классов Галина Шевченко. От стирающихся ручек педагог рекомендует отказаться, а закупку одинаковой канцелярии для всего класса считает не всегда уместной.

    «Одна из самых распространенных ошибок родителей – неправильно выбранный школьный портфель. Ребенку придется носить его каждый день, поэтому он должен быть максимально легким, ведь внутри еще будут учебники и другие школьные принадлежности. Слишком тяжелый портфель может нарушить равновесие ребенка и даже привести к падению. Поэтому лучше выбирать легкую модель с ортопедической спинкой и регулируемыми лямками, которые можно подогнать под рост ребенка», – говорит Шевченко.

    Цвет и рисунок портфеля стоит выбирать вместе с ребенком, ведь вещь должна ему нравиться, отметила педагог. При этом в портфеле не должно быть слишком большого количества карманов, потому что во время подготовки к уроку первоклассники теряются в обилии отделений и не могут найти, где лежит пенал, а где салфетки. Она посоветовала родителям заранее познакомить ребенка с портфелем и проговорить, что и в каком кармане лежит.

    «У ребенка обязательно должны быть вода, влажные и сухие салфетки, ведь не все дети решаются лишний раз подойти к учителю и спросить, где что взять. В том числе они могут растеряться в туалетных комнатах», – отмечает педагог.

    Подбор канцелярии, по ее словам, надо начинать с пенала: «Удобнее выбрать пенал на молнии в виде небольшой раскладушки на один разворот. Пластмассовые пеналы, которые туго открываются и с шумом падают на парту, могут отвлекать и мешать учителю и другим детям на уроке. В компактный пенал достаточно положить простой карандаш, ручку, ластик и несколько цветных карандашей».

    «Слишком большая раскладушка займет много места на парте, а ребенку придется тратить время на поиски нужного оттенка вместо того, чтобы сосредоточиться на задании. Из карандашей я как учитель советовала бы выбирать хорошие трехгранные модели с ортопедической формой – их удобно держать в руке. Простых карандашей лучше взять два-три, чтобы в случае поломки у ребенка сразу был запасной. Это особенно важно в период обучения грамоте, когда многие учителя просят детей писать именно карандашом», – добавила учитель начальных классов. Точилку стоит выбирать с контейнером, чтобы ребенок мог поточить карандаш прямо на уроке, не вставая с места, подчеркивает собеседница.

    В целом все канцелярские принадлежности для школьника должны быть легкими и анатомически правильными, без громоздких деталей, бабочек и цветочков, которые утяжеляют предметы. Более того, все брелоки, игрушки на колпачках ручек и прочие интерактивные иллюстрации на ручках и карандашах отвлекают школьника и его соседа по парте от учебы, поэтому их вовсе стоит избегать. Линейку на первых порах лучше брать такую, чтобы она помещалась в пенал, а для учеников первого и второго классов лучше выбирать еще и ту, что с держателем, чтобы она не скользила по листу.

    «С ручками все индивидуально. Для первого и второго классов нужна ручка с толстым пишущим узлом, чтобы линия была видна и ребенку не приходилось прилагать усилий для нажима. В третьем и четвертом классах узел может быть тоньше, но подбирать его нужно под конкретного ребенка. Я за ортопедические трехгранные ручки или ручки с насадкой, чтобы ребенок не выворачивал руку. И я однозначно против стирающихся ручек, да и в большинстве школ учителя их запрещают, ведь в критериях оценки есть такой показатель, как исправление», – объясняет Шевченко.

    Она рассказывает, что на первых этапах обучения письму детей в школах часто призывают писать простым карандашом, чтобы кривую линию можно было стереть и исправить, а на ручку переходят постепенно, когда сформируются первые навыки. Также она обратила внимание, что в первом классе учителя нередко просят завести зеленую ручку для выделения орфограмм, поэтому ее лучше приобрести заранее. Для третьего и четвертого классов могут потребоваться транспортир и циркуль, когда вводятся темы про углы, окружность, радиус и диаметр.

    «Для уроков творчества понадобятся акварельные краски или гуашь, разные кисточки, лучше беличьи или колонковые, потоньше и потолще, а также банка-непроливайка и фартук. Нужны хорошие легкие ножницы, цветной и белый картон, цветная бумага, клей и пластилин, хотя по пластилину у каждого учителя бывают свои требования. Все это удобно сложить в папку на молнии и обязательно подписать, чтобы было понятно, чьи это вещи. Маленькие дети не всегда запоминают свои принадлежности, поэтому наклейки и подписи очень помогают», – замечает педагог.

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    Отвечая на вопрос об идее закупать всем детям одинаковые канцтовары, чтобы никто не завидовал, собеседница отмечает, что одинаковые тетради в начальной школе действительно удобны для работы учителя. По ее словам, когда у всего класса они одного цвета, педагогу проще давать общие задания и собирать работы на проверку, а если родители против, можно сделать одинаковые обложки или наклейки. При этом закупать полностью одинаковую канцелярию она считает нелогичным.

    «Хоть что-то у ребенка должно быть свое, то, что его отличает. Кому-то нравятся мишки, поэтому у него пенал с мишками, а у кого-то с машинкой, и в этом нет ничего страшного. Кто-то левша, и ему нужна ручка для левшей, у кого-то рука уже поставлена, и подойдет тонкий узел, а кому-то нужна ручка потолще. Смысла закупать всем одинаковое я особого не вижу. При этом в классе полезно иметь общий запас на случай, если ребенок что-то забыл дома, чтобы он не расстраивался, а спокойно взял нужную вещь и потом вернул на место», – заключила Шевченко.

    Ранее психолог-консультант Инна Бушевская предупредила, что резкое возвращение к учебному расписанию может вызвать у детей сильный стресс. Поэтому она посоветовала родителям сохранять спокойствие, в первый месяц осени не предъявлять завышенных требований к успеваемости, а также отложить дополнительные секции и занятия с репетиторами на две-три недели.

    Также эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвали самые стрессовые периоды учебного года для школьников. По их словам, тяжелее всего детям даются начало и конец года, а также концы четвертей и полугодий, когда накапливается усталость и растет число контрольных и экзаменов.

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    31 августа 2026, 18:35 • Новости дня
    ЦБ объяснил ускоренный рост наличных денег в России

    Банк России назвал рост наличных в 2026 году компенсацией прошлых лет

    ЦБ объяснил ускоренный рост наличных денег в России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Ускорение роста объема наличных денег в текущем году стало закономерным следствием их медленного увеличения в предыдущие два года, заявили в Центробанке России.

    Увеличение доли наличных денег в России в 2026 году стало своего рода компенсацией за предыдущие два года, когда этот показатель рос крайне медленно, передает РИА «Новости». Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин пояснил, что динамика наличных денег тогда существенно отставала от роста общей денежной массы.

    «Рост наличных в обращении – это в принципе естественный процесс. И в этом году он происходит несколько более высоким темпом, чем это происходило в предыдущие два года. Отчасти потому, что в предыдущие два года наличные росли очень медленно. Они росли гораздо медленнее, чем общая денежная масса», – заявил Заботкин на пресс-конференции.

    Медленные темпы прошлых лет были обусловлены высоким уровнем депозитных ставок. По мере их снижения динамика наличных возвращается к историческим тенденциям. Ожидается, что в 2027 году эффект догоняющего роста полностью исчерпает себя, добавил представитель регулятора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первую половину года объем наличных денег в России вырос на 1,4 трлн рублей.

    В июле прирост наличных средств у граждан и компаний достиг 643 млрд рублей.

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал будущее снижение спроса на бумажные деньги.

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    31 августа 2026, 21:39 • Новости дня
    Токаев: Никогда в истории не было конфликта между казахами и русскими
    Токаев: Никогда в истории не было конфликта между казахами и русскими
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Казахи никогда не конфликтовали с русскими, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Токаев на встрече с Путиным подчеркнул важность развития гуманитарных контактов между странами, передает РИА «Новости». По словам казахстанского лидера, история не знает примеров вражды между двумя народами.

    «Данные контакты, данное взаимодействие формировалось на протяжении многих лет, если не сказать веков. У нас никогда в истории не было конфликта между казахами и русскими с точки зрения межрелигиозных отношений, каких-либо политических взаимоотношений!», – сказал глава государства.

    Токаев добавил, что в прошлом случались лишь незначительные хозяйственные споры. Тесные и дружественные отношения Москвы и Астаны будут успешно развиваться и в будущем.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил неизменность курса Астаны на стратегическое партнерство с Москвой.

    Российский лидер Владимир Путин отметил успешное развитие двусторонних отношений.

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    31 августа 2026, 20:00 • Новости дня
    Моди на русском языке поблагодарил Путина на саммите ШОС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину во время открытой части переговоров на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    Моди на русском языке выразил благодарность Путину, передает РИА «Новости». «Спасибо», – сказал индийский премьер с улыбкой в конце открытой для прессы части переговоров.

    Российский лидер в ответ поблагодарил зарубежного коллегу. В начале беседы глава индийского правительства отметил основные направления сотрудничества двух государств. В частности, он выделил энергетику, инновации и космическую отрасль.

    Кроме того, политик предложил обсудить вопросы урегулирования ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Моди провели двустороннюю беседу на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    Российский лидер поблагодарил зарубежного коллегу за укрепление двустороннего стратегического партнерства.

    В ходе переговоров индийский политик призвал остановить боевые действия на Украине.

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