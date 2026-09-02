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Ростех объяснил причину блокировки CarPrice
Ростех сообщил о блокировке работы CarPrice бывшим гендиректором
Бывший гендиректор CarPrice, гражданин недружественной страны, заблокировал работу сервиса после перехода компании под контроль государства, отозвав электронные подписи и доверенности, сообщили в пресс-службе Ростеха.
«Деятельность сервиса CarPrice фактически заблокирована прежним генеральным директором – гражданином недружественной страны. После передачи компании под контроль государства он написал заявление на увольнение и отозвал электронные подписи и доверенности, от которых зависели бизнес-процессы компании», – пояснили РИА «Новости» в госкорпорации «Ростех».
В настоящее время ситуация под контролем. Назначен новый руководитель, ожидается внесение соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.
Представители Ростеха подчеркнули экономическую устойчивость компании и пообещали скорое восстановление ее работы.
Ранее в СМИ появилась информация о приостановке выплат клиентам сервиса из-за изменения корпоративной структуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Carprice полностью перешел Ростеху по решению суда.До этого в Тверской суд Москвы
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