Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.0 комментариев
Премьер Госсовета КНР восхитился красотой Петербурга
Премьер Госсовета КНР Ли Цян восхитился красотой Петербурга
Премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным восхитился красотой Петербурга и поблагодарил за гостеприимство.
Премьер Госсовета КНР поблагодарил Мишустина за радушный прием в Петербурге, передает РИА «Новости».
«Я очень рад по вашему приглашению посетить прекрасный Петербург. Это мой второй визит в этот красивый город», – сказал Ли Цян.
Во вторник Мишустин и Ли Цян осмотрели дворцы Царского Села, где осмотрели Екатерининский и Александровский дворцы.
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая начали переговоры в Петербурге.
В среду Ли Цян заявил о динамичном развитии отношений с Россией.