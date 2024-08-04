Путин озвучил масштабные задачи в железнодорожной отрасли России

Путин призвал обеспечить «единую логику» работы БАМа и Северного морского пути

Tекст: Антон Антонов

Путин поздравил всех работников и ветеранов железнодорожного транспорта, а также молодых специалистов, он выразил им благодарность за труд и преданность делу, сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул стратегическое значение железнодорожной отрасли для такой огромной страны, как Россия. Он указал, что традиции российской инженерной школы «были заложены еще в первой половине 19 века, когда открылась Царскосельская железная дорога».

Путин напомнил о «примерах трудовой и ратной доблести, настоящего подвига, самоотверженной работы на благо страны» в истории российских железных дорог. В частности, отметил, что в 2024 году исполнилось 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

Глава государства назвал БАМ и Транссиб «государственными, общенародными, общенациональными проектами». Путин указал, что «БАМ во многом определяет глобальную логистику 21 века».

Путин заявил о важности для развития России деятельности «рабочих, инженеров, путейцев, транспортных строителей, специалистов грузовых и пассажирских компаний». Он отметил их заслуги в «открытии новых глобальных рынков, росте внутреннего туризма, устойчивой работе предприятий, включая оборонно-промышленный комплекс».

Президент сказал, что необходима дальнейшая модернизация Восточного полигона – БАМа, Транссиба, работа которых должна происходить «в единой логике» с функционированием Северного морского пути, «с такими перспективными проектами, как Северный широтный ход, с выходом к Арктическим портам».

Путин заявил, что требуется «форсированное наращивание железнодорожной инфраструктуры России на новом технологическом уровне». При этом он подчеркнул, что нужно «создавать задел на будущее, на десятилетия вперед», как «мыслили и работали наши великие предки».

В связи с этим Путин указал на важность «строительства высокоскоростных магистралей в связке с Центральным транспортным узлом», создание международных логистических коридоров. Он призвал развивать Азово-Черноморское транспортное направление и отметил значение организации так называемого бесшовного железнодорожного сообщения от Балтики и Баренцева моря до побережья Персидского залива и Индийского океана.

Путин признал, что задачи поставлены «действительно масштабные», но выразил уверенность, что опыт и нацеленность на результат работников железнодорожной отрасли позволят эти задачи решить.

«Желаю успехов, здоровья, благополучия вам и вашим близким. С праздником!» – говорится в сообщении.

В 2024 году началу строительства самой грандиозной транспортной артерии России – Байкало-Амурской магистрали – исполнилось 50 лет. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто и почему начал этот проект, а также о том, каким БАМ и другие железнодорожные магистрали станут в будущем.