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Путин озвучил масштабные задачи в железнодорожной отрасли России
Путин призвал обеспечить «единую логику» работы БАМа и Северного морского пути
Работа БАМа и Транссиба должна идти «в единой логике» с Северным морским путем, в повестке железнодорожной отрасли России – развитие Азово-Черноморского транспортного направления и организация бесшовного сообщения от Балтики до Индийского океана, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня железнодорожника.
Путин поздравил всех работников и ветеранов железнодорожного транспорта, а также молодых специалистов, он выразил им благодарность за труд и преданность делу, сообщается на сайте Кремля.
Президент подчеркнул стратегическое значение железнодорожной отрасли для такой огромной страны, как Россия. Он указал, что традиции российской инженерной школы «были заложены еще в первой половине 19 века, когда открылась Царскосельская железная дорога».
Путин напомнил о «примерах трудовой и ратной доблести, настоящего подвига, самоотверженной работы на благо страны» в истории российских железных дорог. В частности, отметил, что в 2024 году исполнилось 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали.
Глава государства назвал БАМ и Транссиб «государственными, общенародными, общенациональными проектами». Путин указал, что «БАМ во многом определяет глобальную логистику 21 века».
Путин заявил о важности для развития России деятельности «рабочих, инженеров, путейцев, транспортных строителей, специалистов грузовых и пассажирских компаний». Он отметил их заслуги в «открытии новых глобальных рынков, росте внутреннего туризма, устойчивой работе предприятий, включая оборонно-промышленный комплекс».
Президент сказал, что необходима дальнейшая модернизация Восточного полигона – БАМа, Транссиба, работа которых должна происходить «в единой логике» с функционированием Северного морского пути, «с такими перспективными проектами, как Северный широтный ход, с выходом к Арктическим портам».
Путин заявил, что требуется «форсированное наращивание железнодорожной инфраструктуры России на новом технологическом уровне». При этом он подчеркнул, что нужно «создавать задел на будущее, на десятилетия вперед», как «мыслили и работали наши великие предки».
В связи с этим Путин указал на важность «строительства высокоскоростных магистралей в связке с Центральным транспортным узлом», создание международных логистических коридоров. Он призвал развивать Азово-Черноморское транспортное направление и отметил значение организации так называемого бесшовного железнодорожного сообщения от Балтики и Баренцева моря до побережья Персидского залива и Индийского океана.
Путин признал, что задачи поставлены «действительно масштабные», но выразил уверенность, что опыт и нацеленность на результат работников железнодорожной отрасли позволят эти задачи решить.
«Желаю успехов, здоровья, благополучия вам и вашим близким. С праздником!» – говорится в сообщении.
В 2024 году началу строительства самой грандиозной транспортной артерии России – Байкало-Амурской магистрали – исполнилось 50 лет. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто и почему начал этот проект, а также о том, каким БАМ и другие железнодорожные магистрали станут в будущем.