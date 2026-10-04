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Лихачев заявил о переговорах Росатома по добыче урана в Намибии
Российская госкорпорация «Росатом» планирует запустить масштабную добычу урана в намибийской провинции Омахеке в рамках нового проекта «Крылья».
Госкорпорация «Росатом» ведет активные переговоры с властями Намибии о старте масштабного проекта по добыче урана, передает РИА «Новости». Инициативу планируется реализовать в намибийской провинции Омахеке.
«У нас в 2026 году, с начала года, идут очень активные переговоры по развертыванию в провинции Омахеке большого уранового проекта с очень красивым названием «Крылья», – заявил Алексей Лихачев в интервью корпоративному изданию «Страна Росатом».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года министры иностранных дел России и Намибии обсудили перспективы сотрудничества в сфере добычи урана.
В августе глава Росатома Алексей Лихачев анонсировал возведение новых атомных объектов в пятнадцати государствах.
Дочерняя компания госкорпорации запустила пилотную установку по переработке урана в Танзании.