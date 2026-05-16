Швеция задержала члена экипажа танкера Sea Owl I
Под стражу взят еще участник команды остановленного в начале весны коммерческого танкера Sea Owl I, которого подозревают в использовании фальшивых документов.
Инцидент с коммерческим судном произошел на фоне возобновления разбирательств, передает РИА «Новости». Шведская береговая охрана сообщила о взятии под стражу моряка, которого подозревают в махинациях с удостоверениями личности.
«Прокуратура 15 мая начала новое предварительное расследование, и новый член экипажа судна Sea Owl I был задержан», – говорится в официальном заявлении ведомства.
Само судно остановили еще 12 марта из-за подозрений в использовании ложного флага. На борту находились десять граждан России, включая капитана, которого освободили 7 мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Швеции запланировали скорое освобождение судна Sea Owl I с россиянами на борту.
Российский посол в Стокгольме Сергей Беляев сообщил о нахождении танкера в порту до устранения технических нарушений.
Ранее окружной суд Мальме продлил арест подозреваемого в использовании фальшивых документов капитана.