Российские гребцы-слаломисты пропустили первенство мира из-за проблем с визами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Половина команды российских юниоров по гребному слалому не смогла отправиться на первенство мира во Франции, передает ТАСС. Главный тренер сборной России Максим Образцов сообщил, что из четырнадцати заявленных спортсменов только семеро получили визы и отправились на соревнования.

Образцов пояснил, что задержка с получением виз связана с поздней отправкой официальных приглашений, необходимых для оформления въезда. По его словам, основная вина за сложившуюся ситуацию лежит на французской стороне, так как аналогичные проблемы возникли и у спортсменов из Казахстана.

Тренер отметил, что «кто-то в местном оргкомитете безответственно подошел к этому вопросу». В итоге семерым российским спортсменам не удалось получить визы вовремя.

Соревнования для спортсменов до 18 и 23 лет пройдут с 8 по 13 июля в городе Фуа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация каноэ вернула нейтральный статус российскому каноисту Павлову. Российского гребца ранее лишили нейтрального статуса из-за поддержки президента Путина. Чехия отказалась принимать российских гребцов на чемпионат Европы.