Россия готовит транспортную революцию

Масштабы высокоскоростной железнодорожной магистрали расширятся до новых территорий

Tекст: Андрей Резчиков

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Адлера, а в дальнейшем в сторону Донецка и Луганска. Заявление было сделано в ходе торжественной церемонии запуска движения по МЦД-3, в которой также участвовали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров.

«Если от Москвы до Адлера «протащить» – это будет 10 часов всего в пути. Это совсем другая история для тех, кто ездит отдыхать на юг. Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк. И, вы знаете, мне кажется, надо было бы проработать этот вопрос с правительством Белоруссии, я с президентом переговорю. Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии», – сказал президент.

По словам главы государства, «нужно двигаться и в Нижний, нужно двигаться в Воронеж, из Нижнего – в Казань, из Казани – в Уральский регион». «Это существенным образом не только снизит время передвижения людей от одной крупной агломерации к другой, это существенным образом улучшит связанность страны, подтолкнет развитие таких, казалось бы, далеких от транспорта сфер, как образование, наука.

«Когда люди смогут передвигаться легко в течение получаса-часа от одной крупной агломерации к другой, то расстояние будет измеряться не километрами, а минутами и часами передвижения», – сказал президент. Резюмируя дальнейшие планы по развитию ВСМ, Путин констатировал, что таким образом возможности использования транспорта улучшатся для 80% граждан страны как в плане качества, так и по времени передвижения. В конце 2021 года Путин на большой пресс-конференции заявлял, что тема ВСМ все еще «требует экспертного изучения». «Если будет заходить ВСМ, авиация на этом плече, Москва – Санкт-Петербург, перестанет существовать», – говорил Путин.

Проекты высокоскоростного железнодорожного движения в России обсуждаются многие годы, но ни одной ВСМ пока не построено. План строительства ВСМ был согласован в начале августа 2021 года. Но осенью газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщала, что реализация проекта может быть сдвинута или вовсе отменена.

Первым реализованным проектом такого рода должна стать магистраль между Москвой и Петербургом. Проработать параметры этого проекта правительство поручило в июле этого года Минтрансу совместно с Минэкономразвития, ОАО «РЖД», АО «Группа «Синара» и ПАО «Сбербанк». И вот теперь, похоже, есть первые результаты. «Проект скоростной железной дороги между Москвой и Петербургом обсуждается нами давно… Мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации», сказал президент.

В экспертной среде считают, что и проект создания ВСМ вплоть до Донбасса нужно также реализовывать. «Строительство сети ВСМ имеет смысл, только если линии протянутся на промышленный Средний Урал и на густонаселенный Русский Юг, и будет принята установка на создание опорного транспортного треугольника всей Европейской части (Москва – Петербург, Екатеринбург, Адлер). Тогда такая сеть станет глобальным катализатором активности и сыграет примерно такую же экономическую роль, как в Китае», – пишет в своем Telegram-канале эксперт по вопросам развития железных дорог Сергей Сигачев.

Также планы по ВСМ могут сильно поменяться в зависимости от итогов завершения спецоперации и противостояния на Украине в целом.

По мнению экономиста Ивана Лизана, строительство высокоскоростной магистрали от Москвы до Донбасса будет имиджевым проектом страны и свяжет железной дорогой новые регионы России. Эксперт отмечает также, что успех проекта напрямую будет зависеть от хода СВО. «Если посмотреть на схему украинских железных дорог, то без взятия Харькова нормального железнодорожного сообщения (с новыми регионами) не будет», – пояснил Лизан.

Идея прямого железнодорожного сообщения между Киевом и Москвой обсуждалась до Евромайдана в 2014 году. Еще во время подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году железнодорожные перевозчики России, Украины, Белоруссии и Польши подписали меморандум о взаимодействии в организации транспортного обеспечения Euro-2012. Тогда же правительства России и Украины были готовы подписать соглашение по быстрым перевозкам. Но госпереворот в Киеве и свержение президента Украины Виктора Януковича помешали этим планам.

Кроме того, Лизан отмечает важность реализации проектов по строительству железных дорог в новых регионах. В частности, на восстановление железнодорожного перегона между Луганской народной республикой (ЛНР) и Ростовской областью потребуется около 75 млрд рублей. По его словам, старым регионам нужна прямая связь с Донецкой народной республикой (ДНР), которая сейчас возможна только через Таганрог с дополнительной пересадкой. Рядом расположена так называемая успенская ветка. С 2017 года осуществляется движение межобластного пассажирского поезда по маршруту Ясиноватая – Иловайск – Успенская.

Сейчас идут предпроектные изыскания по новому железнодорожному пути, который пройдет по Северному Приазовью от Крыма до Ростовской области. «Тянуть ветку будут «Железные дороги Новороссии» – компания заработает до конца текущего года. Но когда дорогу начнут строить и по какому участку она будет пролегать, пока непонятно», – констатирует Лизан.

Внутри ДНР нет прямого железнодорожного сообщения между Мариуполем и Донецком. «В Волновахе вокзал разбит, пути повреждены. Еще участок проходит мимо Еленовки – неподалеку от линии фронта. Также саперы обследуют территории, выделенные под будущую ж/д линию в Тельмановском районе ДНР. Поэтому нам бы по уму перед строительством ВСМ обычную железную дорогу построить, потому что грузовиками не навозишься», – считает Лизан.

Говорить о дальнейшей протяженности ВСМ, например, до Киева явно преждевременно. «Сейчас это технически невозможно, потому что Донецкая железная дорога, часть которой мы контролируем, и Северо-Кавказская железная дорога электрифицированы разными видами тока: где-то постоянный, а где-то – переменный. Поэтому неизбежно приходится менять тягу. Из Таганрога в Донецк напрямую даже «Ласточки» не ходят. Из ДНР до границы доезжает обычный плацкартный поезд, затем люди делают пересадку и дальше их подхватывает «Ласточка». Поэтому надо менять дорогостоящую контактную сеть», – пояснил собеседник.

«Если по Европейской части страны создать полноценные ВСМ со скоростью движения 300-400 км/ч, то это настоящая транспортная революция.

Минус, по сути, только один – ее стоимость. Потому что ВСМ надо полностью с нуля создавать, с кучей землеотводов и колоссальными расходами», – отмечает автор Telegram-канала «Русский инженер» Александр Васильев. По мнению эксперта, сегодня целесообразно модернизировать существующие пути, «локально расшивая узкие места и ограничения».

Таким образом не только повысится скорость движения составов до 160-200 км/ч, но и увеличится грузовой трафик. «Это будет значительно дешевле», – добавляет он. И если изначально заложить поэтапное наращивание скоростных возможностей, то в дальнейшем можно довести реализацию проекта и до скоростей под 300 км/ч. Тем самым удастся сэкономить средства на начальном этапе, и проект начнет отбиваться в процессе реализации.

По оценке эксперта, в таком случае поезд Москва – Сочи будет вполне конкурировать с авиаперелетом, учитывая общее времени поездки с аэроэкспрессами и досмотрами. «Ну а ВСМ Москва – Питер нужно строить с нуля, чтобы разгрузить существующие пути. В таком случае, конечно, лучше сразу закладываться на максимальные скорости», – уверен Васильев.