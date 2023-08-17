Путин заявил о перспективах строительства ВСМ до Адлера, Донецка и Луганска

Политолог назвал отправку судна Joseph Schulte с украинским зерном из Одессы очевидной провокацией

Экономист Лизан: Украина отправкой сухогруза Joseph Schulte из Одессы в Турцию провоцирует Россию на жесткий ответ

Tекст: Дарья Волкова

«Отправка судна Joseph Schulte с украинским зерном из Одессы – это «пробный шар», прощупывание нашей реакции, а также очевидная провокация. Украинцы были бы рады, если бы мы его потопили, ведь это отличный повод в очередной раз провопить о «жестокости русских». Учитывая, что контейнеровоз шел под флагом Гонконга, можно расценивать это и как попытку рассорить нас с Китаем», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

«Россия не совершила необдуманных шагов. И сейчас необходимо наблюдать за развитием этой ситуации. Если коридор продолжит работать, то за этим должна последовать жесткая реакция со стороны нашего военно-политического руководства. Но придавать слишком большое внимание тому, как сейчас украинцы пиарятся на этой ситуации, я бы не стал», – рассуждает эксперт.

«Наличие в Одессе портов с зерном подтверждает – Россия не ставит своей целью уничтожение продовольственных запасов и провоцирование гуманитарного кризиса. Когда наши войска наносят удары по портам, они уничтожают непосредственно военные объекты. Зерновые терминалы страдают в том случае, если поблизости располагаются склады с техникой и оружием», – акцентировал Лизан.

В среду судно Joseph Schulte с более чем 30 тыс. тонн груза вышло из порта Одессы, воспользовавшись открытым Киевом временным коридором в Черном море. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков. В своем Facebook* (принадлежит Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена) он указал, что контейнеровоз движется по установленному для гражданских судов временному коридору в сторону Босфора, передает «Коммерсант».

К середине дня четверга, судя по открытым данным, Joseph Schulte приближается к территориальным водам Болгарии. Ранее ТАСС отмечал, что судно направляется в турецкий порт Амбарлы. Известно, что контейнеровоз находился в Одесском порту с 23 февраля прошлого года. Joseph Schulte стал первым судном, вышедшим из порта Одессы с 16 июля.

На прошлой неделе Украина объявила о создании временных коридоров для судов в Черном море. Это следует из приказа навигационного поручения Военно-морских сил вооруженных сил Украины № 6 от 08.08.2023. В сообщении ВМС ВСУ говорится, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность. До этого Украина уже предлагала эти маршруты Международной морской организации (IMO), совет которой «признал право Украины на свободное торговое судоходство», гарантированное международным морским правом.

Напомним, Россия в Организации Объединенных Наций выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были реализованы. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.