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Ремонт дорог Мариуполя завершен на 70%
Восстановление мариупольской улично-дорожной сети завершено на 70%, дорожники «Автодора» уложили около 130 тыс. тонн асфальтобетонной смеси, сообщили в госкомпании.
В городе продолжается ремонт 46,5 км автомобильных дорог. Уже установлено 96 км бортового камня, 120 дорожных знаков, на отдельных участках нанесена разметка. Восстанавливают дорожную сеть Мариуполя более 300 дорожников.
К концу года строители «Автодора» завершат капремонт семи мостов в Мариуполе . Средняя техническая готовность пяти искусственных сооружений (ИССО) – 50%. Строители полностью демонтировали старые мосты, разрушенные обстрелами ВСУ, установили новые опоры и пролетные строения.
Раньше запланированных программой сроков приступили к работам на еще два ИССО: через железнодорожные пути и на подходе к порту. Общая протяженность всех искусственных сооружений около 750 метров.