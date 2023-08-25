ВСМ Москва – Петербург даст России три преимущества

Tекст: Ольга Самофалова

Завершить строительство и запустить движение по первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург планируется в 2028 году. Об этом сообщил замглавы Минтранса Валентин Иванов в кулуарах Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства.

Предполагается, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут. Для сравнения: «Сапсаны» позволяют доехать из Санкт-Петербурга за 3,5–4 часа.

Данный проект обсуждается в России уже десятилетия, однако сроки его реализации не раз отодвигались. Когда в 2019 году президент Владимир Путин дал указание спроектировать ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, речь шла о начале движения поездов в 2026 году. Потом проект внесли в госпрограмму «Развитие транспортной системы» со сроком запуска в 2027 году.

Однако возникли финансовые трудности. Стоимость строительства оценивалась в 1,7 трлн рублей. Сюда включались 760 млрд рублей, предусмотренные в инвестпрограмме РЖД, и 468 млрд рублей – из ФНБ. Однако в 2022 году власти решили отказаться от финансирования за счет ФНБ. И это стало проблемой, так как под проект необходимо было найти нового инвестора. И такой инвестор был найден.

По словам замглавы Минтранса, принять участие в финансировании строительства высокоскоростной магистрали планирует Сбербанк. Это будет консорциум инвесторов, который состоит из финансистов, строительных организаций и операторов подвижного состава. При этом стоимость строительства первой в России ВСМ, скорее всего, будет пересмотрена в сторону увеличения, в том числе из-за удорожания импорта и в целом повышения цен. В Минтрансе отмечают, что Сбербанк вошел в проект, так как видит его окупаемость.

Инвестиции РЖД и бюджетные средства будут использованы при строительстве входов в Москву и Петербург на участках Москва – Крюково и Обухово – Санкт-Петербург соответственно, а основной участок трассы между Крюково и Обухово протяженностью 624,2 км будет отдан в концессию.

«Решение Сбербанка инвестировать в данный проект было принято непосредственно в интересах банка. Это выгодно, так как пассажиропоток между городами и так миллионный, а если сократится время в пути, то он может еще увеличиться, в нынешнем году наблюдается высокий спрос на весь железнодорожный транспорт, эта инвестиция позволит увеличить доходность всей экосистемы Сбербанка», – считает Юлия Коваленко, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова.

Однако стоимость дороги может оказаться выше планируемой.

«На мой взгляд, возможно увеличение цен на билеты, но не думаю, что увеличение составит больше 20-25%, так как при высокой стоимости упадет спрос, что негативно скажется на всем проекте»,

– говорит она.

С другой стороны, столь масштабные и дорогие инфраструктурные проекты, как правило, не имеют прямой окупаемости. «Направление Москва – Санкт-Петербург имеет все необходимые предпосылки для успешной реализации проекта ВСМ: высокая численность и продолжающийся рост населения; высокая платежеспособность потенциальных пассажиров; расстояние, на котором ВСМ максимально конкурентоспособны; высокий туристический спрос. Но без гарантий со стороны государства инвесторы в такой проект не пойдут.

Капитальные вложения в подобные проекты не имеют прямой окупаемости практически нигде в мире. Главный бенефициар ВСМ – государство и его население. С учетом косвенных социально-экономических, в том числе бюджетных эффектов, линия окупится за 20-30 лет»,

– отмечает руководитель направления железнодорожного транспорта ЦЭИ Никита Макуцкий.

Однако важность этого проекта велика. Эксперт выделяет три главных преимущества, которые даст проект ВСМ.

«Во-первых, это индуцированный спрос на поездки и рост транспортной подвижности населения. Появление ВСМ позволит сделать Москву и Санкт-Петербург намного ближе друг к другу. Гораздо большее количество пассажиров сможет позволить себе комфортную поездку одним днем или на выходные, причем как с деловыми, так и с туристическими или культурно-бытовыми целями. Пассажиры, которые и раньше совершали поездки, начнут совершать их чаще, а также начнут ездить те люди, которые раньше воздерживались от поездок по данному направлению», – указывает Макуцкий.

Во-вторых, проект ВСМ даст положительные социально-экономические эффекты для территории реализации проекта и для страны в целом. «Это и эффекты инвестиционного спроса на стройматериалы и продукцию отечественного машиностроения, в частности высокоскоростные поезда. Это агломерационные эффекты для прилегающей территории в виде расширения рынков труда: люди смогут найти более высокооплачиваемую работу, а работодатели найти лучших специалистов, а также расширения рынка услуг и развлечений. Вырастет безопасность за счет снижения количества поездок на личном автомобильном транспорте, плюс это даст экологические эффекты», – рассказывает собеседник. В итоге, добавляет он, монетизированные эффекты от этого проекта для экономики и населения превысят затраты на проект.

Наконец, появление ВСМ из Москвы в Питер высвободит железнодорожные линии для грузовых и пригородных поездов.

«Запуск «Сапсанов» между Москвой и Санкт-Петербургом привел к необходимости практически полностью ликвидировать грузовое движение на главном ходу Октябрьской железной дороги, а также кардинально сократить количество пригородных электричек, выполняющих социально значимую функцию. Создание специализированной линии ВСМ решило бы и эту проблему»,

– говорит Макуцкий.

Параллельно строительству высокоскоростной магистрали на железной дороге ведутся работы по разработке и налаживанию серийного производства подвижного состава, который может эксплуатироваться на такой линии. Этим занимается «Синара – транспортные машины». В 2019 году этой компанией и РЖД был создан Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта. В планах компании «Синара» выпустить 50 высокоскоростных электропоездов для ВСМ в период с 2008 по 2032 год. Это будут восьмивагонные электропоезда. Создание предприятия окупится при заказе как раз от 50 электропоездов. В компании не исключили возможность выпустить даже больше – 75 поездов. Предполагаемая скорость таких поездов составит до 400 км/ч.

«В отличие от поезда «Сокол-250», разработанного в России в конце 1990-х, в новых высокоскоростных поездах будут использовать зарубежные технологии, зарекомендовавшие себя в многолетней эксплуатации. Фактически речь идет о реинжиниринге существующего подвижного состава (конкретная модель будет определена позднее), производство которого будет локализовано на территории России», – отмечает Макуцкий.

Изначально обсуждалось строительство первой ВСМ из Москвы не в Санкт-Петербург, а в Казань (с перспективой продления до Екатеринбурга), но этот проект был заморожен, и в приоритете стал проект для связи двух столиц. Обсуждалось также строительство ВСМ на юг страны – до Воронежа и далее до Сочи (и даже до Донецка и Луганска). Сможет ли Россия распространять свой технологический опыт по строительству ВСМ в другие города?

«С точки зрения комплексной (прямой и косвенной) окупаемости перспективные ВСМ в Казань и Сочи не менее, а возможно даже более привлекательны для экономики страны, поскольку сегодня транспортная связность там хуже, чем на направлении Москва – Санкт-Петербург. Но решающим условием для выбора направления первой ВСМ в России стала прямая рентабельность, то есть непосредственно прибыль от перевозок: на направлении Москва – Санкт-Петербург она выше. Поэтому судьба остальных проектов пока непонятна»,

– говорит Макуцкий.

Коваленко считает, что высокоскоростные железные дороги будут интересны не только в направлении Москвы и Санкт-Петербурга, но и в направлении Казани, Сочи, Крыма, Минска, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Республики Дагестан, Новосибирска.

«Эти города интересны, так как между ними существует большой пассажиропоток как в рамках деловой, так и туристической активности. Эти проекты будут очень дорогостоящими, но они являются инвестиционно привлекательными, так как могут дать большую прибыль организациям, которые вложили деньги в данный проект. Банки являются одним из приоритетных инвесторов в такие проекты РЖД. Они могут дать льготное кредитование, кроме того, все деньги, выделенные из бюджета, будут под четким контролем банковской организации», – заключает Коваленко.