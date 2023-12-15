Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».0 комментариев
Минтранс заявил о формировании параметров реализации ВСМ Москва – Петербург
Минтранс: Основные параметры реализации ВСМ Москва – Петербург сформированы
Основные параметры реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург сформированы, заявил министр транспорта Виталий Савельев, выступая на Железнодорожном съезде.
По его словам, знаковым для страны событием является решение о строительстве магистрали Москва – Петербург, сформированы основные параметры реализации, разработаны финансовая и организационная модель, передает ТАСС. Министр отметил, что эффект от реализации проекта в разы превосходит необходимые вложения для строительства.
Ранее замглавы Минтранса России Валентин Иванов заявил, что завершение строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом предварительно ожидается в 2028 году.