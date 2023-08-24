Определены сроки запуска ВСМ между Москвой и Петербургом

Минтранс: Запуск высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом ожидается в 2028 году

Tекст: Александра Юдина

По его словам, строительство активно продвигается, на объект выделено порядка 1,7 трлн рублей, передает «Интерфакс».

Иванов отметил, что в ближайшее время стоимость планируется актуализировать, так как изменилась ключевая ставка Банка России, что может серьезно повлиять на финансовую модель.

Также замминистра добавил, что Сбербанк готов участвовать в финансировании проекта, так как понимают, насколько он является окупаемым.

В заключение Иванов подчеркнул, что созданная в скором времени рабочая группа проанализирует вопросы финансирования, в том числе в части господдержки и привлечения средств федерального бюджета.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Адлера, а в дальнейшем в сторону Донецка и Луганска.

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