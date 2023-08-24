Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.0 комментариев
Определены сроки запуска ВСМ между Москвой и Петербургом
Минтранс: Запуск высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом ожидается в 2028 году
Завершение строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом предварительно ожидается в 2028 году, сообщает замглавы Минтранса Валентин Иванов.
По его словам, строительство активно продвигается, на объект выделено порядка 1,7 трлн рублей, передает «Интерфакс».
Иванов отметил, что в ближайшее время стоимость планируется актуализировать, так как изменилась ключевая ставка Банка России, что может серьезно повлиять на финансовую модель.
Также замминистра добавил, что Сбербанк готов участвовать в финансировании проекта, так как понимают, насколько он является окупаемым.
В заключение Иванов подчеркнул, что созданная в скором времени рабочая группа проанализирует вопросы финансирования, в том числе в части господдержки и привлечения средств федерального бюджета.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Адлера, а в дальнейшем в сторону Донецка и Луганска.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия готовит транспортную революцию.