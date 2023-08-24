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    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад ведет культурное расчеловечивание

    Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

    Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

    37 комментариев
    24 августа 2023, 13:31

    Определены сроки запуска ВСМ между Москвой и Петербургом

    Минтранс: Запуск высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом ожидается в 2028 году

    Tекст: Александра Юдина

    Завершение строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом предварительно ожидается в 2028 году, сообщает замглавы Минтранса Валентин Иванов.

    По его словам, строительство активно продвигается, на объект выделено порядка 1,7 трлн рублей, передает «Интерфакс».

    Иванов отметил, что в ближайшее время стоимость планируется актуализировать, так как изменилась ключевая ставка Банка России, что может серьезно повлиять на финансовую модель.

    Также замминистра добавил, что Сбербанк готов участвовать в финансировании проекта, так как понимают, насколько он является окупаемым.

    В заключение Иванов подчеркнул, что созданная в скором времени рабочая группа проанализирует вопросы финансирования, в том числе в части господдержки и привлечения средств федерального бюджета.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Адлера, а в дальнейшем в сторону Донецка и Луганска.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия готовит транспортную революцию.

    23 августа 2023, 19:20
    Задержанный мигрант признал вину и сказал, зачем ударил девушку на пробежке

    Tекст: Ольга Иванова

    Мужчина, который ударил девушку на утренней пробежке в подмосковном Нахабине, признал вину, следует из видео, предоставленном в пресс-центре МВД России.

    На видео он признает свою вину, а также говорит, что приехал в Россию работать. Также мужчина добавил, что девушку ударил, чтобы спасти «ее от греха», передает ТАСС.

    Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах уточнил, что задержанный является уроженцем одной из стран Средней Азии, 2003 года рождения.

    Утром во вторник мужчина на улице Белобородова в подмосковном Нахабине ударил кулаком по лицу девушку, которая была на утренней пробежке в слишком коротких, по мнению нападавшего, шортах.

    Позже в Московской области задержали подозреваемого в нападении на девушку во время пробежки, возбуждено уголовное дело.

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    23 августа 2023, 04:08
    Минобороны сообщило детали ночной атаки украинских дронов на Москву

    Минобороны: Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА

    Минобороны сообщило детали ночной атаки украинских дронов на Москву
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы ПВО в ночь на среду пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что два БПЛА, которые атаковали российскую столицу, были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья.

    Третий беспилотник, как сообщает МО РФ, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон столкнулся со строящимся зданием комплекса Москва-Сити.

    В результате попытки украинской стороны атаковать российскую столицу никто не пострадал, добавляет Минобороны.

    Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник попал в строящееся здание в районе Москва-Сити в российской столице. В экстренных службах сообщали, что здание получило незначительные повреждения.

    Между тем в экстренных службах сообщили ТАСС, что аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, которые ранее в среду приостанавливали прием самолетов на взлет и посадку, возобновили свою работу.

    Коментарии (51)
    24 августа 2023, 03:27
    В ГУР Украины назвали цель атак на «Москва-Сити»

    Спикер ГУР Украины Юсов назвал психологическое воздействие целью атак дронов на «Москва-Сити»

    В ГУР Украины назвали цель атак на «Москва-Сити»
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Целью атак украинских беспилотников на комплекс зданий «Москва-Сити» является оказание психологического воздействия, сообщил представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов.

    Юсов в эфире телеканала «Рада» заявил, что эти атаки влияют на общественные настроения, дают «информационный эффект», передает ТАСС.

    Представитель ГУР не стал открыто признавать ответственность киевского режима за атаку, произошедшую в ночь на среду, 23 августа, и назвал беспилотники, направлявшиеся к российской столице, «неопознанными летающими объектами».

    При этом он заявил, что летят БПЛА в те места, где «расположены спецслужбы, офисы, министерства, другие учреждения», которые, по утверждению Юсова, якобы задействованы в планировании и реализации российской спецоперации на Украине.

    Напомним, в ночь на среду российские силы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на несколько районов Москвы с применением трех беспилотников. Один из БПЛА врезался в строящееся здание в комплексе «Москва-Сити». При этом башни «Москва-Сити» подвергались атакам украинских дронов и ранее.

    Как заявляла официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, киевский режим использует при атаках на комплекс «Москва-Сити» террористические методы, которые сравнимы с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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    21 августа 2023, 20:44
    Тело пятого погибшего в коллекторах в Москве нашли возле парка «Зарядье»

    Tекст: Вера Басилая

    Количество погибших после незаконной экскурсии по подземным коллекторам в Москве выросло до пяти человек, тело еще одного пропавшего нашли недалеко от парка «Зарядье», сообщили в экстренных службах.

    Спасатели сообщили, что подтверждена гибель пяти участников незаконной экскурсии в коллекторах Москвы. Одного погибшего обнаружили возле парка «Зарядье», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Москве-реке были найдены тела девочки и мужчины, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня, еще одного нашли в коллекторе.

    До этого живой нашли девушку, самостоятельно спустившуюся в подземный коллектор в Москве. Источник сообщал о четвертом теле, найденном в московском коллекторе. Мэр Москвы заявил о продолжении поисков.

    Блогер объяснил гибель диггеров в подземельях Москвы «коллекторной войной».

    Коментарии (20)
    23 августа 2023, 12:59
    Грабитель порезал вену и умер во время налета на аптеку в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице мужчина при ограблении аптеки порезался о стекло и умер от кровопотери, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по городу.

    Мужчина, согласно предварительной информации, прокрался в аптеку на улице Обручева ночью, он намеревался украсть товар, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Когда он начал выходить через разбитое окно, то порезал артерию. Вскоре он умер от кровопотери. Ведется доследственная проверка.

    Коментарии (6)
    22 августа 2023, 12:32
    Первые поезда проехали по новому участку метро до станции «Аэропорт Внуково»

    Первые поезда проехали по новому участку Солнцевской линии метро от станции «Рассказовка» до «Аэропорта Внуково»

    Tекст: Антон Никитин

    По новому участку Солнцевской линии метро от станции «Рассказовка» до «Аэропорта Внуково» в тестовом режиме проехали первые поезда, которые проверили тоннели, пути, контактную сеть, автоматику и связь с диспетчером, сообщила пресс-служба мэра Москвы.

    Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина сейчас готовятся к запуску новые станции Солнцевской линии – «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», после открытия которых метро Москвы станет единственным в России, где станция будет находиться прямо в аэропорту. По словам Ликсутова, сейчас специалисты проверяют все системы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

    Специальные составы позволяют проверить габариты новых тоннелей, состояние пути и рельсов, готовность контактной сети, корректность работы автоматических устройств и связи с диспетчером. Запуск тестовых составов позволит обеспечить безопасность будущих поездок, это обязательное условие для открытия новых участков метрополитена.

    Новые станции на Солнцевской линии метро – «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» – планируют открыть в этом году. Между ними поезда будут выходить на поверхность, проезжать по метромосту длиной 460 метров над рекой Ликовой и снова уходить под землю. В перспективе новый участок улучшит транспортное обслуживание 350 тыс. человек, которые живут и работают в ближайших районах, а также миллионов пассажиров аэропорта Внуково.

    В ноябре прошлого года Собянин назвал сроки открытия станции метро в аэропорт Внуково.

    Коментарии (0)
    22 августа 2023, 12:18
    Задержан организатор экскурсий в коллекторы Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный директор организатора экскурсии по московским коллекторам «Спутник» Александр Ким задержан, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Ким задержан в Петербурге, его планируется доставить в Москву, где следствие планирует ходатайствовать об избрании ему меры пресечения, сказал собеседник ТАСС.

    По этим данным, Кима объявляли в розыск в понедельник. Также устанавливается местонахождение главы компании «Авангард» Александра Лазовского, следствие полагает, что он тоже может быть причастен к незаконным экскурсиям.

    По предварительным данным, Лазовский находится в Дубае.

    Ранее сообщалось, что в Москве-реке были найдены тела девочки и мужчины, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня, еще одного нашли в коллекторе.

    Через некоторое время было найдено тело еще одного пропавшего.

    Также живой нашли девушку, самостоятельно спустившуюся в подземный коллектор в Москве.

    Коментарии (4)
    23 августа 2023, 03:33
    Украинский БПЛА врезался в строящееся здание в Москва-Сити
    Украинский БПЛА врезался в строящееся здание в Москва-Сити
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский беспилотный летательный аппарат в ночь на среду, 23 августа, попал в строящееся здание в районе Москва-Сити в российской столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Собянин в своем Telegram-канале сообщил также, что еще один беспилотник был сбит системой ПВО в Можайском районе Московской области.

    К местам происшествий выехали оперативные службы, сообщил градоначальник.

    По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал, уточнил Собянин.

    Ранее в среду жители Москвы сообщили в экстренные службы о хлопках, прозвучавших в различных районах города. Так, хлопки слышаи в районе Москва-Сити, Воротынской и Ангарской улиц, в Химках и Митино, передает ТАСС.

    В районе Москва-Сити произошла вспышка, в воздух поднялось облако дыма. При этом охрана комплекса «Москва-Сити» заявила, что обстановка на территории спокойная.

    Как сообщили в экстренных службах, здание на территории комплекса «Москва-Сити» повреждено незначительно, в нем выбило оконные проемы.

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    23 августа 2023, 03:05
    Все московские аэропорты временно закрыли на прием и отправку самолетов
    Все московские аэропорты временно закрыли на прием и отправку самолетов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Столичные аэропорты в ночь на среду, 23 августа, временно не принимают и не отправляют самолеты.

    Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

    Как пишет РБК со ссылкой на сообщения Telegram-каналов, в аэропортах введен план «Ковер», который объявляют в случае появления в воздушном пространстве неопознанных летательных объектов.

    Коментарии (0)
    22 августа 2023, 13:01
    Все участники экскурсии по коллекторам Москвы погибли

    Все восемь участников экскурсии по коллекторам Москвы погибли

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Все принявшие участие в экскурсии по столичным подземным коллекторам люди погибли, сообщил источник в экстренных службах во вторник.

    Утром 22 августа были найдены тела трех участников экскурсии, сообщил собеседник ТАСС.

    Позднее источник сообщил, что все восемь участников найдены мертвыми.

    Во вторник был задержан гендиректор фирмы – организатора экскурсии «Спутник» Александр Ким.

    Правоохранители также ищут главу компании «Авангард» Александра Лазовского, который также может быть причастен к трагедии. Отмечалось, что он может находиться в Дубае.

    Коментарии (0)
    23 августа 2023, 05:12
    Собянин рассказал о повреждениях в Москва-Сити после атаки дрона

    Собянин: После прилета БПЛА в Москва-Сити в двух соседних пятиэтажках выбиты окна

    Tекст: Ольга Никитина

    После прилета украинского беспилотника в строящееся здание комплекса «Москва-Сити» в ночь на среду в двух соседних пятиэтажках выбиты стекла, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что городские службы в настоящее время осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара.

    Градоначальник подтвердил, что в результате удара никто не пострадал.

    В Минобороны России ранее сообщили, что российские силы ПВО в ночь на среду пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников самолетного типа.

    Коментарии (0)
    21 августа 2023, 17:36
    Найдено тело четвертого погибшего в коллекторе Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обнаружено тело четвертого погибшего в ходе экскурсии по подземным коллекторам в столице человека, сообщил источник в экстренных службах.

    Тело мужчины нашли возле причала «Зарядье» под «парящим» мостом, сообщил собеседник ТАСС. Он уточнил, что это четвертый из числа людей, попавших на экскурсию по подземным коллекторам.

    В ходе сильного ливня в Москве пропала группа из восьми человек, отправившаяся на экскурсию по подземным коллекторам. Позже в Москве-реке нашли тела мужчины и девочки. Через некоторое время было найдено еще одно тело.

    Коментарии (3)
    22 августа 2023, 14:50
    Коллега погибшего в Москве гида раскрыл детали работы

    Коллега погибшего в Москве гида Филиппова раскрыл детали его работы

    Tекст: Ольга Иванова

    Гид погибшей в московском коллекторе туристической группы Константин Филиппов не был диггером, экскурсии он проводил только для заработка, рассказал диггер Даниил Давыдов.

    По его словам, Филиппов не был диггером, а просто водил экскурсии. Гид «не очень давно под землей» и не любил это занятие, передает РИА «Новости».

    Диггер рассказал, что опыт проведения экскурсий под землей у Филиппова был около трех лет.

    Напомним, во время сильного ливня в Москве пропала группа из восьми человек, отправившаяся на экскурсию по подземным коллекторам столицы. В понедельник в Москве-реке обнаружили тела мужчины и девочки. Через некоторое время было найдено еще одно тело. В СК сообщили, что установлены причастные к организации экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве, ряд лиц объявлен в розыск в рамках уголовного дела о гибели ее участников.

    Коментарии (0)
    21 августа 2023, 15:29
    В Москве решили перекрыть вход в коллектор, где спускались диггеры

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Погибшие в столице при экскурсии по подземелью могли начать спуск по коллектору начала XX века, доступ к нему перекрыт, сообщил источник в экстренных службах.

    Участники экскурсии могли зайти под землю в районе Олимпийского проспекта через кирпичный коллектор 1906 года, сообщил собеседник ТАСС.

    Они намеревались выйти на поверхность на Трубной площади, но не успели до начала ливня. К коллектору, где нашли погибших, пригнали спецтехнику, чтобы закрыть в него доступ. Коллектор построили для реконструкции подземной системы Неглинки в 1906 году после частых наводнений и обильных дождей.

    Между тем организаторы экскурсий с диггерами по подземным коллекторам отменили прогулку по Неглинке. При этом остаются доступны экскурсии для посещения по рекам Чечера и Пресня.

    Накануне во время сильного ливня в Москве пропала группа из восьми человек, отправившаяся на экскурсию по подземным коллекторам столицы. В понедельник в Москве-реке обнаружили тела мужчины и девочки. Через некоторое время было найдено еще одно тело.

    Коментарии (3)
    22 августа 2023, 11:04
    Стало известно о состоянии девочки после укуса змеи в Подмосковье

    Минздрав Московской области: Девочка после укуса змеи в Подмосковье находится в удовлетворительном состоянии

    Tекст: Александра Юдина

    Врачи оценивают состояние девочки как удовлетворительное после укуса змеи в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

    Уточняется, что в одну из подведомственных Минздраву Подмосковья больниц доставили укушенного змеей ребенка, девочке оказали необходимую медпомощь, она продолжает находиться под наблюдением врачей, передает АГН «Москва».

    Ранее герпетолог и змеелов Владислав Стариков рассказывал газете ВЗГЛЯД, почему у многоквартирных домов в Новой Москве появилось большое количество змей.

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      4 комментария
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

      Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

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