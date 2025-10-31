СМИ: Банки меняют условия кредитов без уведомления заемщиков

«Известия»: Банки меняют условия кредитов без уведомления заемщиков

Tекст: Алексей Дегтярев

Российские банки в ряде случаев пересчитывают графики платежей по ссудам без уведомления заемщиков, пишут «Известия».

Финансовые организации изменяют сроки кредитов, что приводит к увеличению общей суммы переплаты. В некоторых случаях корректируются также и другие параметры, включая процентную ставку.

Чаще всего изменения происходили после отключения платных сервисных пакетов, которые предоставляли заемщикам льготные условия. Эти пакеты могли отключаться автоматически при невыполнении определенных условий договора. В такой ситуации банки формально имеют право пересматривать параметры займа, однако для клиентов это становится неожиданностью.

Юрист Станислав Данилов отметил, что банки вправе изменять условия кредита только в случаях нарушения договора – например, просрочка платежа может формально стать основанием для роста процентной ставки.

Гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев подчеркнул, что возвращение на прежние условия после отказа от льгот обычно невозможно.

Ранее Минфин сообщал, что с 1 февраля 2026 года будет действовать ограничение на количество льготных ипотечных кредитов, оформляемых одной семьей в рамках программы семейной ипотеки.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила установить для семейной ипотеки более низкие ставки для многодетных семей.