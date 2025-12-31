В МВД раскрыли слова-маркеры аферистов при звонках якобы из военкомата

Tекст: Катерина Туманова

Четыре признака мошеннических звонков якобы от сотрудников военкомата перечислены в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

В их числе – упоминание «единого реестра» или «электронных повесток». В ведомстве подчеркнули, что реестр работает автоматически и не требует участия человека.

Еще один признак обмана – запугивание собеседника получением повестки или возможными проблемами. В этом случае рекомендуется прекратить разговор, заблокировать номер и сообщить о попытке мошенничества в полицию или Минцифры.

МВД также советует насторожиться, если звонок поступил с неизвестного, мобильного или скрытого номера. Мошенники используют такие варианты для звонков.

Четвертым сигналом мошенничества является просьба назвать код из СМС «для подтверждения данных» или «обновления информации».

В ведомстве напомнили: нельзя предоставлять СМС-коды неизвестным лицам, поскольку такие действия используют аферисты для обмана граждан.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Генштабе в сентябре рассказали о новом механизме доведения повесток до призывников. Минобороны сообщало, что призыв пройдет с использованием Единого реестра воинского учета. Госдума одобрила закон о круглогодичном призыве на службу.