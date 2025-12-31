В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
В МВД раскрыли слова-маркеры аферистов при звонках якобы из военкомата
Среди характерных признаков мошенничества при звонке якобы от сотрудника военкомата выделено упоминание электронных повесток и запрос codes из СМС, следует из материалов МВД России.
Четыре признака мошеннических звонков якобы от сотрудников военкомата перечислены в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.
В их числе – упоминание «единого реестра» или «электронных повесток». В ведомстве подчеркнули, что реестр работает автоматически и не требует участия человека.
Еще один признак обмана – запугивание собеседника получением повестки или возможными проблемами. В этом случае рекомендуется прекратить разговор, заблокировать номер и сообщить о попытке мошенничества в полицию или Минцифры.
МВД также советует насторожиться, если звонок поступил с неизвестного, мобильного или скрытого номера. Мошенники используют такие варианты для звонков.
Четвертым сигналом мошенничества является просьба назвать код из СМС «для подтверждения данных» или «обновления информации».
В ведомстве напомнили: нельзя предоставлять СМС-коды неизвестным лицам, поскольку такие действия используют аферисты для обмана граждан.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Генштабе в сентябре рассказали о новом механизме доведения повесток до призывников. Минобороны сообщало, что призыв пройдет с использованием Единого реестра воинского учета. Госдума одобрила закон о круглогодичном призыве на службу.