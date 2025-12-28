В Сочи ликвидировали пожар на складе автосервиса

В НЦ «Россия» состоялась премьера мультижанрового спектакля «Морозко»

Tекст: Дарья Григоренко

Постановка основана на знаменитой русской сказке, но выполнена в современной интерпретации. Главные роли исполнили ведущие артисты российских театров и звезды сцены.

Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента РФ, и одна из его целей – беречь культуру и передавать ее следующим поколениям, отметила заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.

«Мы стараемся делать то, чего никто никогда не делал. Наш спектакль – это новый взгляд на любимую для всех с детства сказку «Морозко». Мы сохраняем традиции, но рассказываем эту историю языком современности, с использованием мультимедийных декораций и новых технологий. В постановке Настенька и ее семья проходят испытания в мире русских сказок, а в конце, конечно же, происходит новогоднее чудо. На сцене фольклор гармонично сплетается с балетом, современной музыкой и хореографией. Это постановка для всей семьи», – сказала Звягина.

В основе сценария лежат исследования фольклориста Владимира Проппа: герои проходят путь от хаоса через испытания к счастливому финалу. Идея постановки принадлежит премьеру балета Большого театра Игорю Цвирко, который вдохновился откликом юных зрителей на прошлогодний спектакль.

«В прошлом году в Наццентре «Россия» я исполнил роль Принца в спектакле «Щелкунчик». На эту постановку пришла моя племянница, которой тогда было четыре годика. Она осталась в полном восторге, и мне захотелось создать что-то совершенно новое, но близкое нам из детства. Я вспомнил о «Морозко» и предложил идею новогодней постановки Национальному центру «Россия»<...> Надеюсь, что в будущем этот спектакль будет успешно гастролировать по стране», – рассказал Цвирко.

Как сказала главный режиссер и сценарист Чулпан Пиотровская, «баланс между иммерсивностью, мультимедиа и живым исполнением мы выстраивали по принципу, который сегодня очень популярен».

На одной сцене встретились балет, опера, фолк и современная хореография, а среди участников – артисты Большого театра, «Кремлевского балета», фольклорная группа «Бурановские бабушки», ведущие актеры столичных театров и многие другие. Художником по костюмам стала Татьяна Стаселович.

Проект «Новогодняя Россия», частью которого стал спектакль «Морозко», включает также выставки, фестивали и мастер-классы. Постановку можно посетить в Национальном центре «Россия» вплоть до 14 января.