Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.0 комментариев
Politico: ЕС может приостановить финансирование энергетики Украины из-за коррупции
Politico: ЕС может прекратить финансирование энергетики Украины из-за коррупции
Раскрытие масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе на Украине стало поводом для обсуждения Европейской комиссией возможного пересмотра финансовой поддержки, сообщила газета Politico.
По данным издания Politico, Европейский союз может пересмотреть финансирование украинской энергетики из-за масштабного коррупционного скандала, передает ТАСС.
Источники сообщили, что союзники Украины в Брюсселе требуют разъяснений и подтверждения законности расходов после раскрытия схемы, в которой, как отмечается, участники отмыли не менее 100 млн долларов через энергетический сектор.
В публикации подчеркивается, что сообщения об откатах разделили европейских партнеров Киева, вызвав обеспокоенность по поводу дальнейших траншей и общей прозрачности. Один из высокопоставленных чиновников ЕС назвал возмутительной выявленную расследованием «повальную коррупцию» на Украине.
Он также отметил, что такие инциденты способны подорвать репутацию Киева среди международных партнеров и вызовут дополнительные запросы по контролю за расходами.
Чиновник добавил, что Еврокомиссии, скорее всего, придется пересмотреть финансирование украинского энергетического сектора. Кроме того, по его словам, в будущем украинской стороне предстоит уделять больше внимания вопросам прозрачности и отчетности при использовании выделяемых средств.
Ранее друзья Владимира Зеленского потрясли Европу роскошью, в том числе золотыми унитазами.
Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что руководство страны ждет от Киева решительных шагов в борьбе с коррупцией и проведения реформ по верховенству закона.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз прекратить финансирование Украины из-за раскрытия на Украине «военной мафиозной сети» с тысячами связей с Владимиром Зеленским.
Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил о неспособности Украины возвращать кредиты.